Murat Övüç’ün videoları soruşturma başlattı: Gözaltında!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla Beyoğlu’nda gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Murat Övüç’ün videoları soruşturma başlattı: Gözaltında!
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 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 2 Ocak’ta sosyal medyada yayımlanan ve bir erkeğin başörtüsü taktığına ilişkin görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemeler sonucunda görüntülerdeki kişinin 57 yaşındaki Murat Övüç olduğu belirlendi. Şüpheli, halkın dini değerlerini alenen aşağıladığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından Beyoğlu’nda yakalanarak gözaltına alındı.

Övüç hakkında daha önce de "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Cumhuriyeti ve devletin kurumlarını aşağılama, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma" gibi suçlardan adli kayıt bulunduğu tespit edildi. Sosyal medya fenomeninin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Murat Övüç sosyal medya gözaltı
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