Netflix'e 170 milyon dolarlık dava: "Baby Reindeer" gerçek hikaye değil

Dizide "tacizci" olarak tasvir edilen Fiona Harvey'nin, yapımın gerçek olaylara dayanmadığı iddiasıyla açtığı dava sonuçlandı ve mahkeme Harvey'nin lehine hükmetti. 2024'te Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri olan Baby Reindeer hakkında Kaliforniya'da açılan dava, senaryonun doğruluğunun Netflix tarafından yeterince araştırılmadığına dikkat çekti.

Kararın ardından Harvey'nin Netflix'e karşı hakaret davası açma yolu açıldı. İskoç asıllı kadın, Netflix'in itibarını zedelediğini savunarak platformdan 170 milyon dolar tazminat talep ediyor. Netflix ise yazar Richard Gadd'in hikayesini anlatma hakkını sonuna kadar savunacaklarını belirtti. Gadd ise dizinin kurgusal bir senaryoya dayandığını ve birebir gerçek bir hikaye olmadığını ifade etti.

Dizinin, "gerçek bir hikaye" olarak tanıtıldığına dikkat çeken mahkeme, izleyicilerin bu yönlendirmeyle yanıltıldığını belirtti. Harvey, Gadd ile tanıştığını kabul etse de, dizideki gibi ona binlerce e-posta ve sesli mesaj gönderdiği iddialarını reddetti. Netflix ise Harvey'nin gerçek hayatta da benzer davranışlar sergilediğini öne sürerek yapımın doğru olduğunu savunuyor. Baby Reindeer, 2024'te dört Emmy ödülü kazanmış, oyuncu Jessica Gunning "Martha" rolüyle Emmy'yi almıştı.