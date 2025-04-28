RTÜK, hakaret içeren röportaj nedeniyle harekete geçti

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Sokak Kedisi" kanalındaki bir röportajda vatandaşa hakaret edildiği gerekçesiyle hukuki adım atıldığını açıkladı.

Şahin, Ebru Uzun Oruç’un son röportajında bir vatandaşa yönelik ağır hakaret ve saygısızlık içeren ifadeler kullandığını belirterek, Oruç hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Şahin açıklamasında, "Toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden, ayrımcılığı körükleyen bu tür içeriklere asla müsamaha gösterilmeyecek. Sokak röportajlarına yönelik denetimlerimiz daha da sıkılaştırılarak kararlılıkla sürdürülecek," ifadelerini kullandı.