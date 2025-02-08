RTÜK: "Karamsarlık aşılayan yayınlara yaptırım gelecek"

Kurum Başkanı Ebubekir Şahin, ana haber bültenlerinde şiddet içeriklerinin artış gösterdiğini, sunucuların tarafsızlıktan uzak yorumlar yaptığını ve kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulduğunu savundu. RTÜK üyelerinden ise bu açıklamalara sert tepkiler geldi.

RTÜK Başkanı: "Karamsarlık Aşılayan Haberciliğin Kimseye Faydası Yok"

RTÜK izleme uzmanlarının tespitleri doğrultusunda açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı haber kanallarının ülkede olumlu gelişmeler yaşanmadığı algısı yaratarak toplumu karamsarlığa sürüklediğini belirtti.

"Birçok alanda başarılı çalışmalar ortadayken, karamsarlık aşılayan 'yandık', 'bittik', 'mahvolduk' haberciliğinin kimseye bir faydası yoktur."

Şahin, haber sunucularının tarafsızlığı ihlal ettiğini ve gazetecilik etik ilkelerinden uzaklaştığını savundu.

"Bir siyasi partinin temsilcisi gibi yapılan yorum ve analizler, gazetecilik mesleğine büyük zarar vermektedir."

RTÜK Başkanı, şiddeti teşvik eden, tarafsızlık ilkesini ihlal eden ve izleyicileri olumsuz etkileyen içeriklere yönelik yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını duyurdu.

"Ruhsal gelişimi olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran ve tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlara, kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımları en üst sınırdan uygulayacağız."

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Başkan Şahin’in tarafsız olmadığını belirterek tepki gösterdi.

"RTÜK Başkanı’nın önce objektif, bütün yayıncılara eşit mesafede durmayı bir ilke olarak içselleştirmesi gerekiyor. Şu an ekranlara yansıyan şiddetin büyük bir bölümü, iktidara yakın kanallar tarafından yansıtılıyor."

Bir diğer RTÜK üyesi Tuncay Keser ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Şahin’in eleştirel haberciliğe müdahale ettiğini öne sürdü.

"Sayın RTÜK Başkanı yine aba altından sopa göstermiş... Türkiye’de hiç sorun yok, tek sorun eleştirel haberlermiş! Oldu olacak haber bültenlerini kanallara gönderin, sesini yükseltmeyecek, eleştiri yapmayacak yapay zeka robotları da okusun!"