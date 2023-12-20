RTÜK'ten Yeni Karar! Spor Programlarında Kışkırtıcı Yayınlar Yapılamayacak

RTÜK, spor programları için düzenleme kararı aldı. Radyo Televizyon Üst kurulu, sporda şiddet haberleriyle yeniden gündeme gelen spor programlarında kışkırtıcı, taraflı ve saldırgan yayınlar yapmasına izin verilmeyeceğini açıklandı.

RTÜK'ten Yeni Karar! Spor Programlarında Kışkırtıcı Yayınlar Yapılamayacak


Spor programlarında argo ve saldırgan ifadelere artık izin verilmeyecek.

RTÜK, Hakem Halil Umut Meler’e yapılan yumruklu saldırının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı başvuruyu değerlendirmeye aldı.

Olağanüstü toplanan RTÜK Üst Kurulu’nda spor yayınlarına ilişkin ilke kararı alındı.

Kararda, spor programlarında değerlendirmeler yapan yorumcuların kışkırtıcı yayınlarının saha içi ve dışı şiddet olaylarını körüklediği saptandı.

RTÜK kaynaklarından edinilen bilgilere göre önceki yayınlarda yapılan ihlaller kapsam dışı tutulacak. Bu doğrultuda ilke kararına aykırılıkta ısrar eden yayınların lisansı iptal edilecek.

MSB’den Tuzla Piyade Okulu AçıklamasıMSB’den Tuzla Piyade Okulu AçıklamasıGündem
# rtük
Çok Okunanlar
Onu Tanıdınız mı? Çöpçüler Kralı Filminde Bilinmeyen Detay...
Onu Tanıdınız mı? Çöpçüler Kralı Filminde Bilinmeyen Detay...
İSKİ Duyurdu: İstanbul'da 6 İlçede Su Kesintisi!
İSKİ Duyurdu: İstanbul'da 6 İlçede Su Kesintisi!
Yarı Yarıya Doldu! Barajların Doluluk Oranları Artmaya Devam Ediyor!
Yarı Yarıya Doldu! Barajların Doluluk Oranları Artmaya Devam Ediyor!
Bugün Başlıyor! Şok Marketlerde Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek!
Bugün Başlıyor! Şok Marketlerde Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek!
Tuzla Piyade Okulu'nda Neler Oluyor?
Tuzla Piyade Okulu'nda Neler Oluyor?
Öne Çıkanlar İmamoğlu, Akşener savaşı! Sarılarak verilen fotoğraftan savaş ilanına │Gün Ortası - Barış Demiralay İmamoğlu, Akşener savaşı! Sarılarak verilen fotoğraftan savaş ilanına │Gün Ortası - Barış Demiralay Bildiğiniz Tüm Un Helvası Tariflerini Unutun! Bildiğiniz Tüm Un Helvası Tariflerini Unutun!