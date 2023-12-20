RTÜK'ten Yeni Karar! Spor Programlarında Kışkırtıcı Yayınlar Yapılamayacak



Spor programlarında argo ve saldırgan ifadelere artık izin verilmeyecek.



RTÜK, Hakem Halil Umut Meler’e yapılan yumruklu saldırının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı başvuruyu değerlendirmeye aldı.



Olağanüstü toplanan RTÜK Üst Kurulu’nda spor yayınlarına ilişkin ilke kararı alındı.



Kararda, spor programlarında değerlendirmeler yapan yorumcuların kışkırtıcı yayınlarının saha içi ve dışı şiddet olaylarını körüklediği saptandı.



RTÜK kaynaklarından edinilen bilgilere göre önceki yayınlarda yapılan ihlaller kapsam dışı tutulacak. Bu doğrultuda ilke kararına aykırılıkta ısrar eden yayınların lisansı iptal edilecek.