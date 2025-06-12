Survivor 2025 12 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor Yarı Final canlı izle

Çeyrek finalde Ayşe–Adem ve Batuhan–Volkan eşleşmeleri yaşandı. İzleyicilerin büyük heyecanla takip ettiği karşılaşmalarda ilk yarı finalist Batuhan oldu. Batuhan, Volkan’ı 5-1 gibi net bir skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Gecenin dikkat çeken bir diğer karşılaşması Ayşe ve Adem arasında oynandı. Nefes kesen düellonun galibi Adem olurken, genç yarışmacı Ayşe ise Survivor'a veda etti. Adem de rakibini 5-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Mücadelenin ardından konuşan Ayşe, “Üç erkek arasında tek kadın olarak burada olmamın gururunu yaşıyorum. Bunu diğer kadınlar adına da hissediyorum” sözleriyle takdir topladı ve alkış aldı.

Batuhan ise iddialı açıklamalarıyla gündeme geldi: “Biz zaten her sene kazandık” ifadeleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Survivor All Star 2025 yarı finalistleri:

Batuhan

Adem

Volkan

Survivor 2025 şampiyonu, 13 Haziran Cuma akşamı canlı yayınla açıklanacak.

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