Survivor 2025 12 Haziran kesintisiz ve canlı izle: Survivor Yarı Final canlı izle
Survivor All Star 2025’te final haftası nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. 11 Haziran akşamı yayınlanan bölümde çeyrek final heyecanı yaşandı. Yarışmacılar İstanbul’da, sevdiklerinin önünde son kozlarını paylaştı. Gecenin sonunda bir yarışmacı Survivor hayallerine veda etti.
Çeyrek finalde Ayşe–Adem ve Batuhan–Volkan eşleşmeleri yaşandı. İzleyicilerin büyük heyecanla takip ettiği karşılaşmalarda ilk yarı finalist Batuhan oldu. Batuhan, Volkan’ı 5-1 gibi net bir skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Gecenin dikkat çeken bir diğer karşılaşması Ayşe ve Adem arasında oynandı. Nefes kesen düellonun galibi Adem olurken, genç yarışmacı Ayşe ise Survivor'a veda etti. Adem de rakibini 5-1'lik skorla geçmeyi başardı.
Mücadelenin ardından konuşan Ayşe, “Üç erkek arasında tek kadın olarak burada olmamın gururunu yaşıyorum. Bunu diğer kadınlar adına da hissediyorum” sözleriyle takdir topladı ve alkış aldı.
Batuhan ise iddialı açıklamalarıyla gündeme geldi: “Biz zaten her sene kazandık” ifadeleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Survivor All Star 2025 yarı finalistleri:
Batuhan
Adem
Volkan
Survivor 2025 şampiyonu, 13 Haziran Cuma akşamı canlı yayınla açıklanacak.
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