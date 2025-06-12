Kene can almaya devam ediyor: Uzmanlardan uyarı geldi

Kenelerin taşıdığı ve ölümcül sonuçlar doğurabilen Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı daha kapsamlı önlemler alınması gerektiğini belirten Çetindağ, artan kene popülasyonunun yalnızca iklimle açıklanamayacağını belirtti.

Kene sayısındaki hızlı artışın arkasında farklı sebepler olabileceğine dikkat çeken Hacı Çetindağ, şunları söyledi:

“Mayıs ve Haziran aylarında kene sayısı ciddi oranda artıyor. Sivas, Tokat ve Çorum gibi illerde ölümler yaşanıyor. Keneler eskiden de vardı ama son 10 yılda ölümlere yol açması düşündürücü. Bu durumun arkasında biyolojik bir savaş olabileceği ihtimali göz ardı edilmemeli. Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmalı, bu konu detaylı biçimde incelenmeli.”



Özellikle kekliklerin bilinçsizce avlanmasının doğadaki dengeyi bozduğunu belirten Çetindağ, bu hayvanların kene popülasyonunu kontrol altında tuttuğunu ifade etti.

“Avcılığın tümüyle yasaklanmasını istiyorum. Ama en azından keklik ve bıldırcın avı yılın 12 ayı boyunca yasaklanmalı. Kekliklerin sayısı zaten azaldı, doğada yeterince denge kalmadı. Tarım Bakanlığı bu konuda acil önlem almalı. İnsanlar bu yasakla psikolojik olarak da daha güvende hissedecektir.”



Kene artışında sokak köpeklerinin de önemli rol oynadığını savunan Çetindağ, şunları kaydetti:

“Köylerde ve şehir merkezlerinde başıboş köpek sayısı çok fazla. Bu hayvanlar kene taşıyıcısı olabilir. Avrupa’da KKKA görülmezken bizde yaygın olması düşündürücü. Bu hayvanlar toplanmalı, uygun koşullarda kontrol altına alınmalı.”



Sivas’ta halkın büyük bir endişe içinde olduğunu ifade eden Çetindağ, kenelerin halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti:

“İnsanlar sokağa çıkmaya çekinir hale geldi. Neredeyse pandemi döneminden daha büyük bir korku yaşıyorlar. Bu sorun sadece iklimle değil; doğadaki dengenin bozulmasıyla, plansız avcılıkla, kontrolsüz hayvan popülasyonuyla ilgilidir. Bilim insanlarımız net açıklamalar yapmalı, kapsamlı araştırmalar bir an önce başlamalıdır.”