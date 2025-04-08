Survivor 2025 8 Nisan Çarşamba kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor All Star'da iletişim ödülünü kazanan takım dün akşam belli oldu. TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan yarışmacılar, dokunulmazlık oyunlarının ardından zorlu parkurda birbirlerine karşı mücadele etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 8 Nisan Çarşamba kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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 Dün gece, takımlar, sevdikleriyle telefonla görüşme hakkı kazanabilmek için büyük bir çaba harcadılar. Zorlu parkur mücadelesi sonunda, All Star takımı galip gelerek iletişim ödülünü kazandı.

7 Nisan Survivor İletişim Ödülünü Kim Kazandı?

Survivor All Star'da dün gece gerçekleşen iletişim ödülü heyecanla takip edildi. Kazanan takım, sevdikleriyle telefon görüşmesi yapma hakkı kazandı. Murat Ceylan’ın açıklamasına göre, bu ödül, yarışmacılara sevdikleriyle konuşma fırsatı sunuyordu.

İletişim ödülünün başlangıcında, takımlar arasında ilk olarak avantaj mücadelesi yaşandı. Gecenin sonunda, All Star takımı zaferle ayrıldı.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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