Taşacak Bu Deniz reytinglerde zirveyi aldı! 14 Kasım reyting sonuçları belli oldu

14 Kasım Cuma günü açıklanan reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz üç kategoride birden yükseliş göstererek zirvede yer aldı. Kızılcık Şerbeti ise düşüşünü sürdürdü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Taşacak Bu Deniz reytinglerde zirveyi aldı! 14 Kasım reyting sonuçları belli oldu
Yayınlanma:

14 Kasım Cuma gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar ve Ben Onun Annesiyim dizilerinin ekrana geldiği gecede zirve TRT 1’in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz’in oldu.

Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de reyting oranını 2 puan artırarak yeni bir rekor kırdı. Ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti ise düşüş grafiğini sürdürdü. NOW’ın Ben Onun Annesiyim dizisi ise final bölümüyle ekrandaydı.

14 Kasım Cuma gecesi reyting sonuçları şöyle:

Taşacak Bu Deniz
TOTAL: 12.46 (1)
AB: 12.14 (1)
ABC1: 12.30 (1)

Kızılcık Şerbeti
TOTAL: 6.38 (3)
AB: 5.94 (3)
ABC1: 7.06 (2)

Arka Sokaklar
TOTAL: 5.44 (4)
AB: 2.52 (8)
ABC1: 3.23 (7)

Ben Onun Annesiyim
TOTAL: 1.65 (22)
AB: 1.53 (17)
ABC1: 1.41 (22)

TRT 1’in Taşacak Bu Deniz dizisi özellikle Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki artışıyla cuma akşamına damga vurdu.

Taşacak Bu Deniz 7. bölüm fragmanı olay yarattı! Yeni bölümde neler yaşanacak?Taşacak Bu Deniz 7. bölüm fragmanı olay yarattı! Yeni bölümde neler yaşanacak?TV Yayını
Ortaköy faciasının ardından uyarı: Uzman isim sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürünü açıkladıOrtaköy faciasının ardından uyarı: Uzman isim sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürünü açıkladıGündem
reyting reyting sonuçları
Günün Manşetleri
Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün!
Roketli saldırıda ölü ve yaralılar var
35 milyonluk vurgunda 14 tutuklama
CHP’den HSK’ya şikâyet
5 şehirde bu gece toz taşınımı bekleniyor
45 gün içinde sayacını değiştirmeyen yandı
Kış lastiği takmayana 5 bin 856 lira ceza
Türk plakalı araçlar için 18 Kasım'da yeni sistem başlıyor
İstanbul merkezli 5 uyuşturucu baronuna dev operasyon
'Gabar'ın üzerine çıkabilecek potansiyele sahip yeni bir alan var'
Çok Okunanlar
15 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar oldu?
Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün! Sokakta yenilmemesi gereken 10 riskli ürün!
12 aracın birbirine girdi: Zincirleme kazada yaralılar var 12 aracın birbirine girdi: Zincirleme kazada yaralılar var
Balıkesir’de deprem oldu! AFAD verileri paylaştı Balıkesir’de deprem oldu! AFAD verileri paylaştı
Halk otobüsüne silahlı saldırı! Halk otobüsüne silahlı saldırı!