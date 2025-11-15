Taşacak Bu Deniz reytinglerde zirveyi aldı! 14 Kasım reyting sonuçları belli oldu

14 Kasım Cuma gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar ve Ben Onun Annesiyim dizilerinin ekrana geldiği gecede zirve TRT 1’in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz’in oldu.

Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de reyting oranını 2 puan artırarak yeni bir rekor kırdı. Ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti ise düşüş grafiğini sürdürdü. NOW’ın Ben Onun Annesiyim dizisi ise final bölümüyle ekrandaydı.

14 Kasım Cuma gecesi reyting sonuçları şöyle:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 12.46 (1)

AB: 12.14 (1)

ABC1: 12.30 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.38 (3)

AB: 5.94 (3)

ABC1: 7.06 (2)

Arka Sokaklar

TOTAL: 5.44 (4)

AB: 2.52 (8)

ABC1: 3.23 (7)

Ben Onun Annesiyim

TOTAL: 1.65 (22)

AB: 1.53 (17)

ABC1: 1.41 (22)

TRT 1’in Taşacak Bu Deniz dizisi özellikle Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki artışıyla cuma akşamına damga vurdu.