Taşacak Bu Deniz reytinglerde zirveyi aldı! 14 Kasım reyting sonuçları belli oldu
14 Kasım Cuma günü açıklanan reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz üç kategoride birden yükseliş göstererek zirvede yer aldı. Kızılcık Şerbeti ise düşüşünü sürdürdü.
14 Kasım Cuma gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar ve Ben Onun Annesiyim dizilerinin ekrana geldiği gecede zirve TRT 1’in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz’in oldu.
Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de reyting oranını 2 puan artırarak yeni bir rekor kırdı. Ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti ise düşüş grafiğini sürdürdü. NOW’ın Ben Onun Annesiyim dizisi ise final bölümüyle ekrandaydı.
14 Kasım Cuma gecesi reyting sonuçları şöyle:
Taşacak Bu Deniz
TOTAL: 12.46 (1)
AB: 12.14 (1)
ABC1: 12.30 (1)
Kızılcık Şerbeti
TOTAL: 6.38 (3)
AB: 5.94 (3)
ABC1: 7.06 (2)
Arka Sokaklar
TOTAL: 5.44 (4)
AB: 2.52 (8)
ABC1: 3.23 (7)
Ben Onun Annesiyim
TOTAL: 1.65 (22)
AB: 1.53 (17)
ABC1: 1.41 (22)
TRT 1’in Taşacak Bu Deniz dizisi özellikle Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki artışıyla cuma akşamına damga vurdu.