Taşacak Bu Deniz 7. bölüm fragmanı olay yarattı! Yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1’in popüler yapımlarından Taşacak Bu Deniz dizisi, 7. bölüm fragmanının yayımlanmasıyla yeniden gündeme geldi. Son bölümde tansiyonun yükselmesinin ardından gözler yeni bölüme çevrilirken, fragman dizide kartların yeniden karılacağını gösterdi.

Yayımlanan tanıtımda Adil’in, Eleni ve annesiyle ilgili öğrendiği yeni bilgiler sonrası büyük bir hesaplaşmanın fitilini ateşlediği görülüyor. Oruç ise iki ateş arasında kalırken Eleni’nin iç dünyasında yaşadığı fırtınanın giderek büyüdüğü dikkat çekiyor. Esme’nin yaptırmak istediği DNA testinin ise tüm karakterlerin kaderini etkileyebilecek bir gelişme olacağı vurgulanıyor.

Fragmanda ayrıca Şerif’in Koçari’ye yönelik saldırılarının sonuçlarının ağırlaşacağına dair işaretler bulunuyor. Furtuna Konağı’ndaki tansiyonun yükselmesi, Sevcan’ın resti ve Adil’in meydan okuyan tavrı da yeni bölümde çatışmaların sertleşeceğini gösteriyor.

Adil, Oruç ve Eleni’nin Sultan Ebe’nin izini sürmek için çıktığı yolculukta ise büyük tehlikelerin onları beklediği görülüyor. Şerif’in kurduğu pusuların Koçariler ve köylüler üzerinde ağır sonuçlara yol açtığı, Adil’in öfkesinin taşma noktasına geldiği tanıtımda öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Eleni ise hem annesinin izini ararken hem de Oruç’un evlilik kararıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.