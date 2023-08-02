Televizyon ekranlarına gelecek olan yeni dizi! Aras Bulut İynemli ekranlara geri dönüyor!

Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan ve yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen "Gaddar" dizinin başrolü Aras Bulut İynemli'nin olacağı konuşuluyor. dizi, Ocak ayında ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Değişiklikler her zaman olabilir , olursa yine buradan bilgilendirilecektir. Şimdilik detaylar şu şekilde...

SİNAN ÖZTÜRK'ÜN YÖNETMENLİĞİNDEKİ YENİ DİZİ GADDAR BÜYÜK HEYECANLA BEKLENİYOR!

Türk televizyon dizilerinin başarılı yönetmenlerinden Sinan Öztürk'ün yeni projesi Gaddar , Ocak 2024'te ekranlarda olacak.

Gerilim, aksiyon ve suç türündeki dizi, sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olacak ve izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor.



Uğur Yıldıran ve Aytaç Uşun gibi deneyimli oyuncular da kadroya dahil olacak.

HÜRER EBEOĞLU'NUN KALEME ALDIĞI GADDAR MAFYATİK UNSURLA DİKKAT ÇEKİYOR

Senaryosunu usta yazar Hürer Ebeoğlu'nun yazdığı Gaddar dizisi, suç ve mafyatik unsurların merkezinde ilerleyecek.

Karakterler, her yeni olayla birlikte ortaya çıkan sırlar ve dönemeçlerle heyecan dolu anlar yaşayacaklar.

PAZARTESİ AKŞAMLARI MI İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK

Merakla beklenen dizi için Pazartesi günleri yayınlanacağı iddialar arasında ancak henüz kesin bir bilgi verilmemiştir.

ÇUKUR VE İÇERDE BENZERİ GÜÇLÜ YAPIMLARIN YÖNETMENİ SİNAN ÖZTÜRK'ÜN YENİ PROJESİ

Gaddar dizisinin yönetmen koltuğunda, Çukur ve İçerde gibi sevilen dizilerin de yönetmeni olan Sinan Öztürk oturacak.

Büyük bir izleyici kitlesi tarafından merakla beklenen yapım, güçlü kadrosu ve iddialı senaryosuyla dikkat çekiyor.

OCAK 2024'TE EKRANLARDA: TÜRK TELEVİZYONLARININ YENİ FENOMENİ OLMAYA ADAY

Gaddar dizisi, 2024 yılının başında izleyicilerle buluşacak ve büyük bir fenomen olmaya aday gözüküyor.

Gerilim, aksiyon ve suç tutkunlarını ekran başına çekmeye hazırlanan yapım, televizyon dünyasında ses getirecek gibi gözüküyor.