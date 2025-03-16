Teşkilat dizisi 136. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Teşkilat dizisi son bölüm izle

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, bu akşam 136. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Her bölümü büyük bir merakla takip edilen dizide, bu hafta da aksiyon ve gerilim dolu anlar yaşanacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Teşkilat dizisi 136. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Teşkilat dizisi son bölüm izle
Yayınlanma:

Son bölümde yaşanan gelişmeler, hikayeyi bambaşka bir noktaya taşırken, Teşkilat ekibi karşı karşıya kaldığı yeni tehditlere karşı harekete geçiyor. Ömer ve ekibi, ülkenin güvenliği için kritik bir operasyon yürütürken, büyük bir tuzağın içine mi çekiliyor?

Dizinin yayınlanan fragmanında, sürpriz bir karşılaşma ve beklenmedik bir hamle dikkat çekiyor. Ayrıca, karakterler arasındaki gerilim ve entrikalar yeni bölüme dair büyük ipuçları veriyor.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarılar: "Tarihe karışabilir"İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarılar: "Tarihe karışabilir"Altın Fiyatları
teşkilat dizi izle
Günün Manşetleri
Bahçeli'den DEM Parti'nin ziyareti öncesi açıklama
Vatan Partisi'nden ABD'nin Yemen saldırısına tepki
Sosyal medyada fal ve astrolojiye vergi incelemesi!
Meteoroloji’den fırtına uyarısı
Çiftçiler mağdur mazot ve gübre destekleri neden ödenmiyor?
Trump’tan Yemen'e “Büyük saldırı” emri:
Türkiye genelinde dev narkotik operasyonu
Eski emniyet müdürü yakalandı
Fener Rum Patrikhanesi ABD’den fon alıyor mu?
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarılar: "Tarihe karışabilir" İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarılar: "Tarihe karışabilir"
22 şehirde kar yağışı başlıyor, sıcaklık 30 derece düşecek! 22 şehirde kar yağışı başlıyor, sıcaklık 30 derece düşecek!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı! Yatırımcılar Borsa İstanbul'u salladı!
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?