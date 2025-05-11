Teşkilat dizisi 143. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Teşkilat dizisi son bölüm izle

Altay, Kate’in yaptığı bütün kötülüklerin intikamını almak üzeredir. Kate ise kendi canını kurtarmak için zaman kazanmaya çalışır. Bu sırada Kate’e gelen destek Altay’ın etrafını sarar.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Teşkilat dizisi 143. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Teşkilat dizisi son bölüm izle
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Korkut ve Hamdi, General’e ulaşıp Kate ile ilgili önemli bilgiler edindikleri sırada tuzağa düşerler. General’in ikili için çok farklı planları vardır. Fakat Korkut ona karşı asla pes etmeyecektir. Altay, Kate’in yaptıkların cezasının çekmesi için mücadeleye devam eder. 

Kate her ne kadar onu atlatmaya çalışsa da Teşkilat düşmanın oyununu bozacaktır.

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https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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