Ulusal Kanal 24 yaşında!

Gerçeğin peşinde koşan Ulusal Kanal, Atatürk Cumhuriyetinin yıkılmaz bir kalesi olarak yoluna ilk günkü kararlılıkla devam ediyor.



Ulusal Kanal, 101 yıllık cumhuriyetin son 24 yılında kesintisiz yayın yapmanın gurur ve heyecanını yaşıyor.



Gerçeğin peşinde koşan Ulusal Kanal, Atatürk Cumhuriyetinin yıkılmaz bir kalesi olarak yoluna ilk günkü kararlılıkla devam ediyor.



Ulusal Kanal Genel Müdürü Çağdaş Cengiz, Ulusal Kanal'ın çözüm odaklı yayın yaptığına dikkat çekti.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş gününün Ulusal Kanal'ın da doğum günü olduğunu ifade eden Cengiz, "Bu bilinçle yeni görevlere hazırız" mesajı verdi.

