Ulusal Kanal için Göreve! Yarın Son Gün

Ulusal Kanal'ın TÜRKSAT'a olan 2 milyon liralık ödemesi için yarın son gün. Çözüme ortak olmak için "Haydi görev başına"...

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"Çözüme Ortak Ol" kampanyasına ortaklık büyüyor. Ulusal Kanal'ın 29 Aralık Cuma günü TÜRKSAT’A 2 milyon lira ödeme yapması şart.

Ulusal.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Barış Demiralay, Ulusal Kanal'ın yaptığı yayınların önemine dikkat çekti.

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Erenel de yurttaşları ‘Çözüme Ortak Ol’ kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Sizde çözüme ortak olmak için 0212 245 81 81-0534 646 09 19- 0534 364 23 24 numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

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