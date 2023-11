Ulusal Radyo'dan Yepyeni Program! Eğitimin Sesi Eğitimcilerin ve Öğrencilerin Sesi Olacak

Halkın Sesi Ulusal Radyo sloganıyla yayın hayatına devam eden Ulusal Radyo'da yepyeni bir program daha başlıyor. Saadet Badem'in hazırladığı ve sunduğu Eğitimin Sesi programıyla eğitimcilerin ve öğrencilerin sesi olunacak.

Özel Ay Eğitim Kurumları Kurucusu Saadet Badem, iş hayatının çeyrek asrını eğitime ve çocuklara adamış. Ay Okullarının kuruluş hikayesini "Kendi çocuğum için okul ararken nitelikli okulların azlığını fark ettim" ve bu alana yatırım yaptım, şeklinde anlatıyor. Anaokulu ile başlayan serüvenlerinde velilerin ve çevresinin istekleri üzerine ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde de eğitim veren okullar açıldı.

Badem, ilkelerini "Cumhuriyet kurulduktan sonra "eğitimin birliği yasası" kabul edilmişti. Ülkemizdeki okulların tamamında "nitelikli eğitim" yapılması hedeflenmiş. Ancak zaman içinde devlet okulları Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerindeki hedefini yakalayamamış. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı da sarsılmış durumda. Devlet okulları velilerin beklentilerini karşılamadığı için özel okulların sayısı artmış durumda. Ay Okullarında öğrencilerimizi çağa uygun, Cumhuriyet değerleriyle yetiştiriyoruz." şeklinde anlatıyor.

Saadet Badem'in sunacağı, eğitim ve öğretimin her alanında uzman konuklarının da yer alacağı Eğitimin Sesi programıyla Türkiye'de ve dünyada eğitim sisteminin dünü, bugünü, yarını konuşulacak. Yapılması gerekenler ve eksik kalan noktalar tartışılacak. Eğitimcilerin ve öğrencilerin sesi ve eğitime dair her şey bu programda olacak. "Eğitimin Sesi" 18 Kasım Cumartesi saat 13.00'te ilk programıyla dinleyicilerine merhaba diyecek ve her Cumartesi saat 13.00'te Ulusal Radyo'da olacak.

Ulusal Radyo'yu dinlemek için:

İstanbul: 100.8

Kocaeli: 91.3

Yalova: 100.8

Bursa: 104.8

Balıkesir Körfez: 101.0

ve Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde ulusalradyo.com