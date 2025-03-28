Yalı Çapkını 100.bölüm canlı ve reklamsız izle: Yalı Çapkını son bölüm izle

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın 100. bölümü, 21 Mart 2025 tarihinde izleyicilerle buluştu. Dizinin yeni bölümü ekranlara gelir gelmez internete yüklendi. Yalı Çapkını 99. bölümü tek parça, kesintisiz izleyebileceğiniz link haberimizde yer alıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yalı Çapkını 100.bölüm canlı ve reklamsız izle: Yalı Çapkını son bölüm izle
Yayınlanma: Güncellenme:

Başrollerde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi başarılı isimler yer alırken, kadroda Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi oyuncular da bulunuyor.

CANLI İZLE:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

İslam Memiş’ten bayram öncesi yatırımcı için kritik tavsiyeler: Uzak durun!İslam Memiş’ten bayram öncesi yatırımcı için kritik tavsiyeler: Uzak durun!Ekonomi
Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileriElektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileriYurt
dizi izle Yalı Çapkını
Günün Manşetleri
Süper hızlı trenle Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek!
"ABD-İsrail kaybedecek, Filistin kazanacak!"
Eğer İran’a saldırmaya kalkarlarsa...
CHP’de kurultay hesapları
Çıkışı bulamıyorum" dedi, alevlerin arasında kaldı!
Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor!
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
Gözaltına alındı
Putin, "Perm" nükleer denizaltısını böyle duyurdu
Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu
Çok Okunanlar
Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı Bursa'da 18 ahşap ev alev alev yandı
Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri Elektrik kesintisine hazır olun: 29 Mart elektrik kesintileri
Altın rekor tazeledi! İşte güncel fiyatlar Altın rekor tazeledi! İşte güncel fiyatlar
Myanmar'ı vuran deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi Myanmar'ı vuran deprem Tayland'da da şiddetli hissedildi
Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak! Meteoroloji uyardı: Bu illere çamur yağacak!