Yalı Çapkını 100.bölüm canlı ve reklamsız izle: Yalı Çapkını son bölüm izle
Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın 100. bölümü, 21 Mart 2025 tarihinde izleyicilerle buluştu. Dizinin yeni bölümü ekranlara gelir gelmez internete yüklendi. Yalı Çapkını 99. bölümü tek parça, kesintisiz izleyebileceğiniz link haberimizde yer alıyor.
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Başrollerde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi başarılı isimler yer alırken, kadroda Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi oyuncular da bulunuyor.