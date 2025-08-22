Yerel medyadan hükümete çağrı: “Tasarruf basında olmaz”

Yerel medya temsilcileri, Anadolu basınının tarihinin en zor dönemlerinden geçtiğini belirterek hükümete seslendi.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Genel Başkanı Okan Geçgel, yerel medyanın ulusal basınla aynı gelir kaynaklarına sahip olmadığını hatırlatarak, “Anadolu medyasının gelirleri belediyelerin verdiği üç beş ilan ya da aboneliklerden ibaret. Siz bu kaynakları tasarruf tedbirleri adı altında elinden alırsanız yerel medyayı yok etmiş olursunuz. Boynuna ilmek takılmış, asılmayı bekliyor. Can çekişiyor yerel medya” ifadelerini kullandı.

Geçgel ayrıca tasarruf kısıtlamalarının yabancı ülkelere alan açtığını ve bunun bir milli güvenlik sorunu yarattığını da vurguladı.

“BASIN YOK OLUYOR”

Gazeteci Faruk Canbaba, “24 yıldır gazetecilik yapıyorum. Tasarruf tedbirleri adı altında Anadolu medyası tamamen bitme aşamasına geliyor. Basın yok olmak üzere” dedi.

Gazeteci Bekir Çaylak ise Türkiye genelinde bir dönem üç bine yaklaşan yerel gazete sayısının binin altına düştüğünü belirterek, “Bu tedbirler böyle devam ederse sayı 500’e kadar düşecek” uyarısında bulundu.

“DEMOKRASİ TASARRUF EDİLECEK BİR KONU DEĞİLDİR”

Hatice Türkan, “Demokrasi tasarruf yapılacak bir kalem değildir. Haber alma özgürlüğü kısılırsa halkın sesi de susar. Susturulan basınla yönetilen değil kandırılan bir toplum oluşur” sözleriyle dikkat çekti.

Kulis TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yetim de, “Anadolu’nun hür ve vicdanlı sesi olan yerel medya, özellikle sonrası alınan tasarruf tedbirleriyle can çekişmektedir” dedi.

Gazeteci İbrahim Nanecioğlu, “30 yıldır bu işi yapıyorum. Ama son günlerde nereye başvursak ‘tasarruf tedbirleri var’ denilerek yerel medyanın önü kesiliyor. Bu da bağımsız hareket etmesini engelliyor” ifadelerini kullandı.

TİGAD Diyarbakır Temsilcisi Mehmet Yasin Aslan da, “Tasarruf tedbirleri kapsamından bir an önce çıkarılmalıdır. Yerel medya milletin sesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Anadolu medyasını tasarruf kapsamından çıkarın” çağrısında bulundu.

“TASARRUF BASINDA OLMAZ”

Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Halil Azizoğlu, “23 yıllık bir gazeteyi ayakta tutmaya çalışan bir gazeteciyim. Artık gazetecilere tasarruf genelgesi ya da herhangi bir yaptırım uygulamaya çalışmayalım. Basın mensupları için ekonomik özgürlük, düşünce özgürlüğü kadar önemlidir” dedi.

Gazeteci Adem Kocatürk ise, “15 Temmuz darbe girişiminde ulusal basın ne yapacağını bilemezken yerel basın gümbür gümbür darbe girişimine karşı ses vermişti. Bugün yerel basın tasarruf tedbirleriyle boğuluyor” ifadelerini kullandı.

Hakkari Gazeteciler Derneği Başkanı Hakan Taş, “Basın özgürlüğünün olmadığı bir yerde demokrasiden bahsedemeyiz” diyerek hükümete çağrıda bulundu.