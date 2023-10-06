2024 Hac Kayıtları Ne Zaman! Kayıtlar Nasıl Yapılacak!

İlk defa Hacca gitmeye niyet eden kişiler 2024 yılına girmek üzereyken Hac başvuru kayıtlarının hangi tarih aralıklarında gerçekleştirileceği ve kayıt süreci hakkında merak içindeler. 2024 Hac kayıtları ne zaman? Hac kayıtları nasıl yapılacak? Sizler için yazdık!

KAYIT İŞLEMİ YAPACAKLAR DİKKAT! 2024 HAC KAYITLARI NE ZAMAN!

Hac, İslam'ın beş şartından biridir. Maddi ve manevi olarak yeterlilikleri olan Müslümanların hayatlarında bir kez Mekke ve Medine'yi ziyaret etmesi ve belirli ibadetleri yerine getirmesi gerekir. Hac, İslam'ın en önemli ibadetlerinden biridir ve Müslümanlar için manevi bir yolculuktur. Hac, Mekke ve Medine'de yapılır.

İslam'ın kutsal şehri olan Mekke Kabe'nin bulunduğu yerdir. Kabe, Müslümanlar için dünyanın en kutsal yeridir. Medine ise Hz. Muhammed'in doğduğu ve yaşadığı şehirdir. Her yıl hicri takvime göre Zilhicce ayının 8'inden 12'sine kadarki sürede Hac ibadeti gerçekleştirilir. Müslümanların Allah'a teslimiyetini ve bağlılığını gösteren Hac ibadeti, Müslümanların birlik ve beraberliğini de güçlendirir. Her yıl milyonlarca Müslümanın katılımıyla gerçekleşir. Sizler için 2024 Hac kayıtları ne zaman sorusunu aşağıda cevapladık!

2024 HAC KAYIT TARİHLERİ!

Hacca gitmeye niyetli kişilerin öncelikle ön kayıtlarını yapmaları gerekmekte. Ön kayıt başvuruları 13 eylülde başladı ve 11 ekime kadar devam edecek. Bu tarihler arasında ilk defa hac başvurusunda bulunacak Türk vatandaşları, ön kayıtlarını yapmış olmalılar. Daha önceki yıllarda hac kurasına katılmış ancak hac hakkı kazanamamış hacı adaylarının kayıtları ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yenilenmektedir.

2024 HAC KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR!

Hac kayıt başvuruları e-devlet üzerinden yapılacaktır. Başvuruyu yaparken aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

e-Devlet'e giriş yapın.

Hizmetlerden "Hac" hizmetini seçin.

"Hac Ön Kaydı" sekmesine tıklayın.

"Başvuru Yap" butonuna basın.

Açılan sayfada, gerekli bilgileri girin ve onaylayın.

Başvuru ücretini yatırın( 2024 yılı başvuru ücreti 450 Türk lirası olarak belirlenmiştir).

ÖN KAYIT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR!

Ön kayıt işlemini gerçekleştirirken gerekli olan belgeler şunlardır:

T.C. kimlik numarası

Pasaport numarası

Doğum tarihi

Cinsiyet

Adres

Telefon numarası

E-posta adresi

Sağlık durumu