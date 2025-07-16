Bahçeli’nin “Ben ahrazım” sözleri gündem olmuştu: Ahraz ne demek?

DEM Parti heyeti, TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, DEM heyeti ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının yönelttiği, “Sizin de bir açıklamanız olacak mı?” sorusuna Devlet Bahçeli, “Ben ahrazım” yanıtını verdi.

Bu sözlerin ardından sosyal medyada “ahraz ne demek” sorusu trend oldu.

AHRAZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre “ahraz” kelimesi, doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan bir rahatsızlık nedeniyle konuşma ve işitme yetisini kaybetmiş kişiler için kullanılıyor. Halk arasında “dilsiz” ya da “konuşmayan” anlamında da yer buluyor.