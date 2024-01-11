Dünyayı Sarsan Epstein Olayı Nedir? Epstein Kimdir?

Jeffery Epstein, yahudi asıllı bir ailede, 20 Ocak 1953'te doğdu. Kariyerine öğretmen olarak başlayan Epstein, daha sonra bankacılık ve finans sektörlerine geçiş yaptı. Burada yaptığı işlerle milyoner oldu. Aynı zamanda bu süreçte pek çok ünlü isimle de bağlantılar kurma fırsatı yakaladı.

Epstein Olayı Nedir?

Dünyanın Epstein olayı olarak isimlendirdiği olayın başlangıcı 2005 yılına dayanıyor. 2005 yılında Epstein, küçük yaştaki kız çocuğunu para karşılığı istismar ettiği gerekçesiyle soruşturma geçirdi. 14 yaşındaki kız çocuğuna para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Davası sürerken birçok kız da, kendisini istismar ettiği gerekçesiyle Epstein'dan şikayetçi oldu. 2008 yılına gelindiğinde mahkeme, sadece bir kız çocuğunu istismar etmekten Epstein'ı suçlu buldu. 13 ay ceza alan Amerikalı finansör, serbest kaldı.

2019 yılında New York savcıları, daha önce verilen ifadelere dayanarak Epstein hakkında bir soruşturma açtı. Soruşturmada Epstein'ın New York ve Florida'daki kız çocuklarını istismar ettiği ve fuhuş ağı kurduğu tespit edildi. Suçlamalar nedeniyle 6 Temmuz 2019 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 Ağustos 2019'da kaldığı tek kişilik hücrede ölü bulunması sonrası dava kapandı.

Mossad Ajanlığı Şüphesi

Epstein'ın davası kapandıktan sonra mahkeme, dava dosyalarını kamuyla paylaşmaya başladı. Paylaşılan dosyalarda dikkat çekici isimler vardı. ABD bürokrasisinden İngiltere kraliyet ailesine uzanan liste, dünya gündemine bomba gibi düştü. Epstein'ın şüpheli ölümü ve ilişkide olduğu isimler, hakkındaki şüpheleri arttırdı. Epstein'ın ölmeden bir kaç gün önce bir gardiyana kendisinin öldürüleceğini söylemesi, ölümünün intihar değil infaz olduğu iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Epstein'ın görüştüğü isimlerden belki de en dikkat çekici olanı, İsrail Eski Başbakanı Ehud Barak oldu. Barak, İsrail Başbakanı olmadan önce, Savunma Bakanlığı gibi İsrail açısından kritik görevler yapmış bir isimdi. Savunma Bakanı olduğu dönemde 2009 Gazze saldırısının emrini verdi. Mavi Marmara'nın uluslararası sularda İsrail askerlerince basılıp 8 Türk vatandaşının öldürüldüğü olayda da dönemin Savunma Bakanı olan Barak'ın baskın emrini verdiği ifade edildi.

Barak ve Epstein ilişkisinin, diğer ünlü isimler gibi olmadığı kamuoyunda konuşuldu. RT Intrenational'e konuşan eski bir Mossad ajanı, Epstein'ın Mossad ajanı olduğunu aktardı. Eski ajan, kurulan fuhuş ağının ünlü isimlere şantaj yapmak için kullanıldığını aktardı. Dava dosyalarının son kısmının halka açılmasıyla eski ajanı doğrular nitelikte belgeler ortaya çıktı. Barak'ın Epstein'ın evinde girerken çekilen fotoğrafları dikkat çekti. İkilinin ayrıca en az 36 kez görüştüğü ortaya çıktı.