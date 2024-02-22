E-Devlet'ten banka hesabı kapatma konusunda vatandaşlar yöntem arıyor. Yakın zamanda e-Devlet'e gelen yeni bir özellik sayesinde hangi bankalarda hesaplarınızın olduğunu çok kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte sizler için nasıl e-Devlet üzerinden banka hesabınızı kapatabilirsiniz bunu inceleyeceğiz!

E-Devlet'ten banka hesabı kapatma işlemi nasıl yapılır?

Herhangi bir bankada hesap açan vatandaşlar bazen hesabını aktif olarak kullanamayabiliyor. Böyle bir durum ortaya çıktığında arama motorunda açılan banka hesabını kapatma yöntemleri aranır. e-Devlet'e giriş yapan bireyler, internet bankacılığına giriş yaparken kullandıkları bilgileri kullanarak, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı üzerinden sisteme sorunsuz bir şekilde erişebilmektedir. Bu giriş yöntemi, kullanıcıların şifrelere alternatif olarak sisteme güvenli bir şekilde erişmelerini sağlar.

E-Devlet'ten Banka Hesaplarınızı Görebilirsiniz!

E-Devlet üzerinden sunulan “Banka Sorgulama Hizmeti” aracılığıyla hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz. e-Devlet'e giriş yapan vatandaşlar, sistemdeki arama çubuğuna "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Banka Sorgulama" yazarak hizmete ulaşabiliyor. Dilerseniz Mevduat/Katılım Fonu hesabı banka sorgulama ekranına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

E-Devlet'ten Banka Hesaplarınızı Nasıl Kapatabilirsiniz?

Maalesef e-Devlet üzerinden banka hesaplarınızı kapatamıyorsunuz. Hesaplarınızı kapatabilmek için ilgili bankanın şubesine giderek dilekçe vermeniz gerekmektedir. Vatandaşlar merakla bu hizmetin e-Devlet'e gelmesini bekliyor çünkü yıllar önce açılmış ve hiç kullanılmayan onlarca hesap öylesine duruyor. Bu durumda vatandaşlarda bu hesapları haliyle kapatmak istiyor. Banka şubesine gidip bu işlemleri yapmakta çok fazla zaman aldığından dolayı genelde hesaplarını kapatmak için zaman bulamıyorlar.