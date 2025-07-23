Eurofighter Typhoon nedir, hangi ülkeler üretiyor? Özellikleri ve detaylar
Eurofighter Typhoon, Türkiye’nin savaş uçağı alım gündemine girmesiyle yeniden konuşulmaya başlandı. Peki bu uçak nedir, kim üretir, ne işe yarar? İşte Eurofighter Typhoon hakkında bilinenler…
EUROFİGHTER TYPHOON NEDİR, KİMLER ÜRETİYOR?
Eurofighter Typhoon, Avrupa merkezli çok uluslu bir konsorsiyum tarafından üretilen dördüncü nesil çok amaçlı savaş uçağıdır. Tasarımı ve teknolojisi, hava üstünlüğü ve çok rollü görevlerde yüksek performans sunmak üzere geliştirilmiştir.
Uçağın üretimi; Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya’nın ortaklığında kurulan Eurofighter GmbH isimli konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Konsorsiyumun ana sanayi ortakları ise şunlardır:
Airbus (Almanya ve İspanya)
BAE Systems (Birleşik Krallık)
Leonardo (İtalya)
Türkiye, F-35 programından çıkarıldıktan sonra alternatif savaş uçağı arayışında Eurofighter Typhoon modelini gündemine aldı. Uçağın alım süreciyle ilgili müzakereler devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı.
Azami hız: Mach 2 (yaklaşık 2.495 km/saat)
Hareket yarıçapı: ~1.390 km
Azami irtifa: 55.000 ft (~16.800 metre)
Silah kapasitesi: Hava-hava, hava-yer füzeleri, hassas güdümlü bombalar
Motor: İki adet Eurojet EJ200 turbofan
HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?
Eurofighter Typhoon şu an aktif olarak şu ülkelerin envanterinde bulunuyor:
Birleşik Krallık
Almanya
İtalya
İspanya
Avusturya
Suudi Arabistan
Umman
Kuveyt
Katar
Uçak, hava savunma görevlerinin yanı sıra keşif ve saldırı görevlerinde de kullanılabiliyor. Üretici konsorsiyum, gelişmiş yazılım ve elektronik sistem güncellemeleriyle Typhoon'u modern savaş konseptlerine uyarlamayı sürdürüyor.