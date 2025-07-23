Eurofighter Typhoon nedir, hangi ülkeler üretiyor? Özellikleri ve detaylar

EUROFİGHTER TYPHOON NEDİR, KİMLER ÜRETİYOR?

Eurofighter Typhoon, Avrupa merkezli çok uluslu bir konsorsiyum tarafından üretilen dördüncü nesil çok amaçlı savaş uçağıdır. Tasarımı ve teknolojisi, hava üstünlüğü ve çok rollü görevlerde yüksek performans sunmak üzere geliştirilmiştir.

Uçağın üretimi; Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya’nın ortaklığında kurulan Eurofighter GmbH isimli konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Konsorsiyumun ana sanayi ortakları ise şunlardır:

Airbus (Almanya ve İspanya)

BAE Systems (Birleşik Krallık)

Leonardo (İtalya)

Türkiye, F-35 programından çıkarıldıktan sonra alternatif savaş uçağı arayışında Eurofighter Typhoon modelini gündemine aldı. Uçağın alım süreciyle ilgili müzakereler devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Azami hız: Mach 2 (yaklaşık 2.495 km/saat)

Hareket yarıçapı: ~1.390 km

Azami irtifa: 55.000 ft (~16.800 metre)

Silah kapasitesi: Hava-hava, hava-yer füzeleri, hassas güdümlü bombalar

Motor: İki adet Eurojet EJ200 turbofan

HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?

Eurofighter Typhoon şu an aktif olarak şu ülkelerin envanterinde bulunuyor:

Birleşik Krallık

Almanya

İtalya

İspanya

Avusturya

Suudi Arabistan

Umman

Kuveyt

Katar

Uçak, hava savunma görevlerinin yanı sıra keşif ve saldırı görevlerinde de kullanılabiliyor. Üretici konsorsiyum, gelişmiş yazılım ve elektronik sistem güncellemeleriyle Typhoon'u modern savaş konseptlerine uyarlamayı sürdürüyor.