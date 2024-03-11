KYK son giriş çıkış saatleri Ramazan düzenlemesi 2024 güncel!

KYK son giriş çıkış saatleri Ramazan düzenlemesi ile değiştirildi. Normalde KYK yurtlarına 23.00'da giriş yapılması gerekmektedir. Ramazan ayı boyunca KYK yurtlarında hem yemek saatlerine düzenleme geldi hem de giriş çıkış saatlerine güncelleme geldi. İşte son güncelleme ile gelen saatler şu şekilde!

KYK yurdu son giriş çıkış saatleri Ramazan düzenlemesi ile kaç oldu?

Ramazan ayının gelişiyle KYK yurtlarına yeni bir düzenleme geldi. Yemek saatleri ve son giriş çıkış saatleri değiştirildi. Artık yemek için öğrenciler Ramazan ayı boyunca kahvaltı 00.00-12.00, akşam yemeği 16.00-22.00 saatleri arasında alabilecek. Ayrıca Ramazana özel al götür menüler eklendi. Sahur içinde kahvaltı menülerine ekstra bir çorba ve 500ML su eklendi.

KYK yurt giriş çıkış saatleri kaç oldu? Ramazan ayı özel düzenleme 2024 güncel

KYK yurdu giriş çıkış saatlerine Ramazan düzenlemesi getirildi. Yeni düzenleme ile birlikte KYK yurtlarına son giriş saati 00.00 olarak belirlendi. Daha öncesinde 23.00 olan son giriş saati 1 saat daha uzatıldı. Sabah çıkış saatleri ise 06.00 olarak devam ediyor. Yeni güncellemeden öğrenciler ise artık çok daha memnun.