SGK eksik gün nedenleri - SGK Eksik gün kodları 2023

SGK eksik gün nedenleri veya SGK eksik gün kodları bir çalışanın veya sigortalının sosyal güvenlik primlerini yatırmada eksik kaldığı günlerin neden olduğu durumu ifade eder. Sosyal güvenlik sistemi belirli bir süre boyunca prim ödeme gereksinimlerini ve sigorta haklarını içeren bir sistemdir. Çalışanlar veya sigortalılar belirli bir süre boyunca prim ödemezlerse emeklilik, sağlık hizmetleri ve diğer sosyal yardımlar gibi haklarda eksiklikler veya kısıtlamalar yaşarlar.

SGK EKSİK GÜN NEDENLERİ - HER EKSİK GÜNÜN KODU 2023