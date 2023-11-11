Online alışveriş denildiğinde pek çok kişinin tercih ettiği Trendyol akla gelmekte. Peki Trendyol Express Kargo Saatleri Nedir? Trendyol Kaç Yılında Kuruldu? Sizler için yazdık!

Trendyol Express Kargo Saatleri Nedir? Cumartesi Çalışıyor mu?

Trendyol tarafından 2018 yılında kurulan bir kargo şirketi olan Trendyol Express Türkiye'de e-ticaret sektörünün büyümesiyle birlikte ortaya çıkan teslimat ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Trendyol Express, teknolojinin gücünü sektöründe deneyimli saha ekipleriyle birleştirerek müşterilerine en kaliteli teslimat deneyimini sunmayı amaçlamaktadır.

Bu hedef doğrultusunda Trendyol Ekspres gönderileri mümkün olan en hızlı şekilde teslim ederken, İstanbul içi aynı gün, Türkiye geneli ise 1 iş günü teslimat imkanı sunmaktadır. Kargoları özenle paketleyip teslim eder. Ayrıca şirket, gönderi takibi ve müşteri hizmetleri konusunda da destek sağlar. Trendyol Ekspres müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçladığından şirket düzenli olarak müşteri anketleri ve geri bildirimleri toplamaktadır. Trenyol Express, Türkiye'nin 81 ilinin tamamında faaliyet göstermekte olup, 120'den fazla deposu ve 10.000'in üzerinde çalışanıyla hizmet vermektedir. Trendyol Express kargo Cumartesi günü de çalışmaktadır. Peki Trendyol Express Kargo saatleri nedir?

Trendyol Express Kargo Saatleri

Trendyol Express kargo, hafta içi ve cumartesi günleri 09:00-18:00 saatleri arasında teslimat yapmaktadır. Yoğun dönemlerde sürelerde değişiklik yaşanabilmektedir. Kargonuzun teslim süresini takip etmek için Trendyol'un web sitesini veya mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayrıca Trendyol Ekspres web sitesi veya mobil uygulamasındaki takip numaranızı kullanarak paketinizin teslim süresini takip edebilirsiniz. Kargonuzun teslimat süresine ilişkin sorularınız veya endişeleriniz varsa Trendyol Ekspres müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Trendyol Kaç Yılında Kuruldu?

Türkiye'de moda sektöründe faaliyet gösteren bir e-ticaret sitesi olan Trendyol, 2010 yılında Demet Mutlu tarafından 300 bin dolar sermaye ile kurulmuştur.