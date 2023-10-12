Tufan Füzesi Nedir? Tufan Füzesi Nereden Çıktı? Ne Kadar Güçlü?

Tufan Füzesi nedir yoğun bir şekilde merak ediliyor çünkü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın cumartesi sabahı düzenlediği saldırıların ardından İsrail karşı saldırı başlattı ve savaş ilan etti. El Kassam Tugayları'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, sivillere yönelik saldırıların devam etmesi halinde Tufan füzesinin kullanılacağı açıklandı. Tufan Füzesi nereden çıktı ve ne kadar güçlü gelin detaylı bir şekilde inceleyelim!

Tufan Füzesi Nedir? Ne Kadar Güçlü?

Tufan, İran yapımı bir güdümlü tanksavar füzesidir. Füze, ABD yapımı BGM-71 TOW füzesi temelinde geliştirilmiştir. Füzenin 3.5 km'den fazla menzili bulunmaktadır ve daha fazla vurucu güce sahip başka birçok varyant da geliştirilmiştir. Tufan füzesi, bir fırlatma rampası ve bir füzeden oluşur.

Füze, 60 mm çapında ve 1,5 metre uzunluğundadır. Füzenin ağırlığı 25 kilogramdır. Füzenin başlığında, zırh delici bir harp başlığı bulunur. Harp başlığı, 500 mm'ye kadar zırhı delebilir. İsrail'in Filistinli sivillere karşı başlattığı saldırıların devam etmesi halinde Hamas'ın silahlı kolu olan El Kassam Tugayı bu füzeyi kesin olarak kullanacaklarını açıkladı.

Tufan Füzesi Nerede Kullanıldı?

Tufan füzesi, bir lazer sistemi ile güdümlenir. Füzenin fırlatıcısı, hedefi lazerle işaretler. Füze, lazer ışınının takip ederek hedefe doğru ilerler. Tufan füzesi, zırhlı hedeflere karşı kullanılır. Füze, tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları ve diğer zırhlı araçları etkisiz hale getirebilir. Tufan füzesi, ilk olarak 2002 yılında İran Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Füze, İran'ın yanı sıra Suriye, Irak ve Yemen gibi ülkeler tarafından da kullanılmaktadır. Hamas'ın elinde de bulunduğu bilinen bu silahın etkisi büyüktür. Tufan füzesi, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Menzil: 3,5 km'den fazla

Harp başlığı: 500 mm'ye kadar zırh delici

Güdüm sistemi: Lazer

Tanksavar füzesi

Tufan füzesi, zırhlı hedeflere karşı etkili bir silahtır. Füze, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. İsrail'in sivillere yönelik yaptığı saldırıların devam etmesi halinde kullanılacağı söylenen bu silah ilk olarak İran'da üretildi. Hamas konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptığında bildiriyor olacağız.