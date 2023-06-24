Wagner nedir? Prigojin ne istiyor? Putin'in planı ne?

Rusya’da silahlı isyana kalkışan özel askeri şirket Wagner Rus Devleti tarafından kuruldu. Hedeflenen Rus ordusunun gizli sınır dışı operasyonlarını yürütmesiydi.

Emekli askerler ve eski gönüllü mahkumlardan oluşan bir özel kuvvet olarak sahaya sürüldü. 2014 yılında Ukrayna şiddetinin kol gezdiği Donbass’ta duyuldu adı. Daha sonra Kırım’da ismi geçti.

Dünyanın dikkatini ise Suriye’de çekti. Şam’ın daveti ile sahada görev yaptı. Libya, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali ile Wagner, Afrika’da öne çıkmaya başladı.

NATO’nun sınırlarını genişletme planına karşı Rusya Devleti’nin görevlendirmesiyle yeniden Ukrayna’da sahadaydı. Çatışmaların aylarca sürdüğü Bahmut’ta Rus ordusuyla birlikte kontrolü sağladı.

Güç zehirlenmesi yaşayan özel askeri şirket Wagner, Rus Ordusunun emir ve komutasına bozan manevralar yaptı. Özel Harekat alanı Ukrayna’da çift başlılık oluştu. Son noktada ise Rus ordusuna başkaldırdı.

Rus lider Vladimir Putin en başından beri süreci Rusya’nın Kurtuluş Savaşına zarar vermeden halletmek istedi. Ancak Wagner düzenli ordunun disiplinine ayak uyduramadı. Disiplinsizliği nedeniyle mühimmatı kesildi. Geri mevzilere çekildi. Wagner ise yanıt olarak silahlı isyana kalkıştı.

Yaklaşık 4 aydır süren tartışmalar sonucu Rusya, paralı askerleri düzenli ordu çatısı altında toplama kararı aldı. Wagner şirketinin kurucusu Yevgeniy Prigojin’e 1 Temmuz’a kadar süre tanındı. Prigojin ise düzenli orduya katılmak yerine isyan etmeyi seçti. Başarısız bir Ethem Vakası’na imza atarak kendi sonunu getirdi.