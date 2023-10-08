Suya ve özellikle de yağmur suyuna ihtiyaç duyan kişilerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biri de yağmur duasıdır. Peki yağmur duası nedir? Ne zaman okunur? Detayları sizler için hazırladık!

BU DUA YAĞMUR YAĞDIRIYOR! YAĞMUR DUASI NEDİR!

Yağmur duası yağmur yağması için yapılan duadır. Dünyanın her yerinde, farklı din ve kültürlerde yağmur duası geleneği mevcut olmakla birlikte Türkiye'de bu geleneğin dışında kalmamıştır. Türkiye'de yapılan yağmur dualarına farklı farklı örnekler gösterilebilmekte ve yapılan yağmur duası törenlerine değişik isimler verilebilmektedir.

İnsanlık tarihi kadar eski bir gelenek olan yağmur duası ilk olarak, insanların doğa olaylarını açıklamak için başvurduğu din ve mitolojide ortaya çıkmıştır. Eski Mısır'da toplumlukların yağmur tanrısı Hapi'ye yağmur yağması için dualar etmesi buna örnek gösterilebilir. Yağmur duası, dünyanın her yerinde, farklı din ve kültürlerde okunmaktadır. Örneğin, İslam'da yağmur duası, sünnet bir namaz olarak kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Nuh'un yağmur duası anlatılır. Peki yağmur duası nedir nasıl okunur sizler için aşağıda yazdık!

YAĞMUR DUASI NASIL OKUNUR!

Yağmur duası, iki rekat olarak kılınır. Namaz, öğle namazının sünneti gibi kılınır. Namazdan sonra, imam dua eder. Yağmur duası okunuşunun Arapçasını aşağıya yazdık:

Allâhümme eskınâ gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allâhümme eskına'l-ğayse ve la tec'alna mine'l-kanitin. Allâhümme inne bi'l-biladi vel'ibadi ve'l-halkı mine'l-levai ve'd-danki ma la neşku illa ileyke. Allâhümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili's-semae aleyna mindaran.

YAĞMUR DUASI NE ZAMAN OKUNUR!

Yağmur duası yağmurun yağmadığı kuraklık yaşanmaya başladığı zamanlarda okunur. Çünkü yağmur yağmazsa ekinler kurur, hayvanlar susuz kalır ve tarım alanlarında kuraklık olur bu da insanların geçim sıkıntısı yaşamasına yol açar. Yağmur duası ritüeli 3 gün art arda okunarak gerçekleştirilir. Birinci gün, öğle namazının ardından dua edilir. İkinci gün, ikindi namazının ardından dua edilir. Üçüncü gün, akşam namazının ardından dua edilir.

YAĞMUR DUASI OKUNURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Yağmur duasını gerçekleştirirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir: