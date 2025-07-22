Bir ayda 1.5 milyon kazanç! ÖTV sonrası Pick-Up çılgınlığı başladı!

ilanlar yüzde 150 arttı, fiyatlar ikiye katlandı: ikinci el pick-up’larda yatırım çılgınlığı sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bir ayda 1.5 milyon kazanç! ÖTV sonrası Pick-Up çılgınlığı başladı!
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TBMM’de kabul edilen yeni yasa ile otomotiv sektöründe ÖTV sistemi değişti. Yapılan düzenlemeyle özellikle 4x4 Pick-Up araçlarının ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldı. Bu gelişme araç piyasasında büyük yankı uyandırdı.

Düzenleme öncesi 2 milyon liraya satılan Pick-Up araçlarının fiyatı, yeni vergi oranıyla birlikte 3.5 milyon liraya kadar çıktı. Model ve donanıma göre değişkenlik gösteren fiyat artışları, piyasada 750 bin liradan 1.5 milyon liraya kadar kazanç sağladı.

İKİNCİ ELDE TARİHİ SATIŞ RAKAMI

ÖTV değişikliği gündeme geldiği andan itibaren, sadece bir ay içinde 4 bin Pick-Up satışı gerçekleşti. Bu rakam, bugüne kadarki en yüksek aylık Pick-Up satışı olarak kayıtlara geçti. Özellikle Haziran ayında yüzde 4 ÖTV ile satılan araçların, bugün ikinci elde neredeyse iki katı fiyatla el değiştirmesi dikkat çekiyor.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, ilan sitelerinde Pick-Up ilanlarının sayısı yüzde 150 arttı. Galericiler ve bireysel satıcılar, ellerindeki araçları yatırım amacıyla ilana koydu. Piyasa uzmanları, yaşanan hareketliliğin arkasında “yüksek kazanç beklentisi” olduğunu belirtiyor.

FİYATLAR BÖYLE Mİ KALACAK?

Sektör temsilcilerine göre, ikinci el Pick-Up fiyatlarının kısa vadede yüksek kalması bekleniyor. Talebin devam etmesi durumunda fiyatların daha da yukarı çıkabileceği ifade ediliyor. Ancak bazı uzmanlar, bu seviyelerde satış yapılmasının zor olduğunu ve bu fiyatlarla alıcı bulmanın uzun sürebileceğini dile getiriyor.

Yasayla birlikte ÖTV konusunda Cumhurbaşkanı’na geniş yetkiler tanındı. Buna göre, ÖTV matrah limitlerinin alt ve üst sınırları 3 katına kadar artırılabilecek, sıfıra indirilebilecek ve motor hacmi, menzil, batarya kapasitesi gibi kriterlere göre farklı oranlar belirlenebilecek.

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