En ucuz otomatik vites otomobiller hangileri?
Otomatik vitesli araçlar, manuel vitesin yerini alarak özellikle yoğun trafikte sunduğu rahatlık nedeniyle Türkiye'de hızla popülerleşiyor. İşte en uygun fiyatlı sıfır otomatik vites otomobil modelleri.
Otomatik vitesli araçlar, manuel vitesin yerini alarak özellikle yoğun trafikte sunduğu rahatlık nedeniyle Türkiye'de hızla popülerleşiyor. Ancak, bu tür araçlar tercih edilirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli unsurlar var. Doğru seçimi yapmak için aracın yakıt tüketimi, vites geçiş hızı, bakım maliyetleri ve kullanım kolaylığı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalı. İşte en uygun fiyatlı sıfır otomatik vites otomobil modelleri.
Mercedes A200
Fiyat: 2 milyon 543 bin TL
BMW 120 1.5 170 bg
Fiyat: 2 milyon 447 bin 500 TL
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI
Fiyat: 2 milyon 222 bin 785 TL
Ford Focus Sedan Trend X, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 ileri Otomatik, Dizel
Fiyat: 1 milyon 504 bin 900 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus MDS
Fiyat: 1 milyon 430 bin TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG
Fiyat: 1 milyon 436 bin TL
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG
Fiyat: 1 milyon 329 bin 900 TL
Fiat Egea 1.6 MultiJet 130 HP DCT
Fiyat: 1 milyon 325 bin 900 TL
Peugeot 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8
Fiyat: 1 milyon 324 bin 500 TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style
Fiyat: 1 milyon 310 bin TL
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8
Fiyat: 1 milyon 299 bin TL
Fiat Egea 1.6 MultiJet 130 HP DCT
Fiyat: 1 milyon 325 bin 900 TL
Peugeot 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8
Fiyat: 1 milyon 324 bin 500 TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style
Fiyat: 1 milyon 310 bin TL
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8
Fiyat: 1 milyon 299 bin TL
Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik
Fiyat: 1 milyon 293 bin TL
MG ZS Comfort 1.0 AT
Fiyat: 1 milyon 209 bin TL
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav.
Fiyat: 1 milyon 5 bin TL
Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT
Fiyat: 1 milyon 10 bin TL