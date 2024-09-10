En ucuz otomatik vites otomobiller hangileri?

Otomatik vitesli araçlar, manuel vitesin yerini alarak özellikle yoğun trafikte sunduğu rahatlık nedeniyle Türkiye'de hızla popülerleşiyor. Ancak, bu tür araçlar tercih edilirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli unsurlar var. Doğru seçimi yapmak için aracın yakıt tüketimi, vites geçiş hızı, bakım maliyetleri ve kullanım kolaylığı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalı. İşte en uygun fiyatlı sıfır otomatik vites otomobil modelleri.

Mercedes A200

Fiyat: 2 milyon 543 bin TL

BMW 120 1.5 170 bg

Fiyat: 2 milyon 447 bin 500 TL

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI

Fiyat: 2 milyon 222 bin 785 TL

Ford Focus Sedan Trend X, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 ileri Otomatik, Dizel

Fiyat: 1 milyon 504 bin 900 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus MDS

Fiyat: 1 milyon 430 bin TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG

Fiyat: 1 milyon 436 bin TL

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG

Fiyat: 1 milyon 329 bin 900 TL

Fiat Egea 1.6 MultiJet 130 HP DCT

Fiyat: 1 milyon 325 bin 900 TL

Peugeot 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8

Fiyat: 1 milyon 324 bin 500 TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style

Fiyat: 1 milyon 310 bin TL

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8

Fiyat: 1 milyon 299 bin TL

Fiat Egea 1.6 MultiJet 130 HP DCT

Fiyat: 1 milyon 325 bin 900 TL

Peugeot 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8

Fiyat: 1 milyon 324 bin 500 TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style

Fiyat: 1 milyon 310 bin TL

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8

Fiyat: 1 milyon 299 bin TL

Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik

Fiyat: 1 milyon 293 bin TL

MG ZS Comfort 1.0 AT

Fiyat: 1 milyon 209 bin TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav.

Fiyat: 1 milyon 5 bin TL

Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT

Fiyat: 1 milyon 10 bin TL