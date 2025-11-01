EPDK verileri açıklandı: Hangi şehirde kaç elektrikli araç şarj istasyonu var? İşte Kasım 2025 listesi

Türkiye’de elektrikli araç altyapısı hızla büyüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, elektrikli araç sahiplerinin şarj ihtiyaçlarını karşılayan halka açık istasyon sayısı ve soket kapasitesi her geçen ay, hatta her geçen gün artıyor. Bu artış, özellikle büyük şehirlerde yoğunlaşırken, ülke genelinde daha dengeli bir dağılımın sağlanması hedefleniyor. Peki hangi şehirde kaç tane şarj istasyonu var?

EPDK’nın eylül ayı verileri, Türkiye’de elektrikli araç ve şarj altyapısının büyüme hızını net şekilde ortaya koyuyor. Eylül ayında elektrikli araç sayısı 321 bin 710 adede ulaştı. Aynı dönemde elektrikli araç şarj soket sayısı ise 35 bin 002 adede yükseldi. Kurulu güç açısından da önemli bir artış kaydedildi. Toplam kurulu güç, önceki aya göre yüzde 5,1 artarak 2 bin 588 megavata ulaştı. Soket dağılımında ise AC şarj soketleri 19 bin 912, DC şarj soketleri ise 15 bin 010 olarak kayıtlara geçti.

⚡ ELEKTRİKLİ ARAÇ BAŞINA DÜŞEN ŞARJ İSTASYONU ORANI

TÜİK verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı Eylül 2025 itibariyle 17 milyon 27 bin 89. Elektrikli araçların oranı ise yüzde 1,9. Bu da trafikte 323 bin civarında elektrikli araç olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla TÜİK ile EPDK verilerinde küçük farklar bulunmakta.

Her ildeki elektrikli araç sayısının, o ildeki toplam otomobil sayısının yüzde 1,9 olduğunu kabul ederek elektrikli araç başına düşen şarj istasyonu oranı hesabı yapıldı. Ortaya çıkan oranın anlaşılabilirliğini artırmak için her 100 elektrikli araca düşen şarj istasyonu sayısı gösterildi. Genel olarak her 100 elektrikli araca yaklaşık 5,46 şarj istasyonu düşüyor.

🏆 EN ÇOK ŞARJ İSTASYONUNA SAHİP İLK 5 ŞEHİR:

İstanbul: 3.576

Ankara: 1.577

Antalya: 866

Bursa: 638

İzmir: 617

Kasım ayı raporuna göre en yüksek artış oranı Kilis’te (4’ten 5’e, yüzde 25) oldu. Ancak bu artış, şehirde çok az sayıda istasyon olmasından kaynaklanıyor. En yüksek sayısal artış ise İstanbul’da kaydedildi. Şehirdeki şarj istasyonu sayısı 64 adet artarak 3.512’den 3.576’ya yükseldi. 20’den fazla şehirde ise hiçbir değişiklik olmadı.

Toplam şarj istasyonu sayısı 14 bin 028 adetten 14 bin 460 adede yükseldi.

🔋 Elektrikli araç için en iyi 10 il:

Hakkari, Batman, Şırnak, Tunceli, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Muş, Ardahan, Gümüşhane.

🪫 Elektrikli araç için en kötü 10 il:

Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Kilis, Kırşehir, Uşak, Adıyaman, Adana.

DETAYLI VERİLERDEN ÖRNEKLER:

Adana: 190 istasyon

Ankara: 1.577 istasyon

Antalya: 866 istasyon

Bursa: 638 istasyon

İstanbul: 3.576 istasyon

İzmir: 617 istasyon

Gaziantep: 113 istasyon

Hakkari: 13 istasyon (oran bazında Türkiye birincisi)

Toplam kurulu güç 2 bin 588 megavata ulaştı. Türkiye genelinde 35 bini aşkın şarj soketi bulunuyor.

