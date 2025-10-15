FIAT Grande Panda Türkiye yollarında

FIAT’ın 125. yıl dönümünü kutladığı dönemde dünya prömiyerini gerçekleştirdiği yeni Grande Panda, Türkiye pazarında satışa çıktı. Markanın yeni küresel ürün gamının ilk modeli olan araç, La Prima donanım seviyesiyle Türkiye yollarına adım attı.

En zengin donanım seviyesi olan La Prima ile satışa sunulan Grande Panda; 44kWh batarya, 320km WLTP birleşik menzil ve 83-kW (113 hp) e-motor ile lansmana özel 1.399.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Grande Panda, segmentinde entegre spiral şarj kablosuna sahip ilk otomobil olma özelliğini de taşıyor. FIAT markası, Grande Panda’nın La Prima donanım seviyesinde; ön konsol tasarımında gerçek bambu lifleri içeren yenilikçi ve sürdürülebilir bir tekstil malzemesi olan “BAMBOX Bamboo Fiber Tex” kullanarak otomotiv endüstrisi için kilometre taşı niteliğindeki bir yeniliğe imza atıyor. Grande Panda’nın kabin içerisinde kullanılan mavi renkli plastik aksesuarları üretiminde de yine segmentinde bir ilk olarak; içecek kartonlarının geri dönüşüm sürecinde atık olarak ayrılan alüminyum ve plastik bileşenlerin yeniden değerlendirilmesi öne çıkıyor. Grande Panda’nın tasarımında özgün ve eğlenceli bir özellik olarak; PXL LED gündüz sürüş farları öne çıkıyor. Otomobilin ön görünümünde far grubuna kadar uzanan piksel yapı, 1980’lerin ikonik Panda’sının ve FIAT markasının sembol üretim tesisi olan Lingotto binasının tasarımını çağrıştırıyor.

FIAT'TAN ELEKTRİFİKASYON YOLCULUĞUNDA YENİ BİR DÖNEM

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, markanın dönüşüm sürecine ilişkin olarak “FIAT’ın elektrifikasyon yolculuğunda, markanın en önemli modellerinden Grande Panda ile devam ettiğimizi söyleyebilirim. ‘Benzersiz tasarımı ve zengin La Prima donanım seviyesiyle’ pazara sunulan Grande Panda’nın elektrikli motor sergimizin, Türkiye otomobil pazarında da beğeni toplayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Aytaç ayrıca, markanın geleceğe yönelik stratejisini de şu sözlerle özetledi: “Benzersiz tasarımı ve zengin donanım seviyesiyle pazara sunulan Grande Panda’nın elektrikli araçlara geçişte, Türkiye otomobil pazarında da beğeni toplayacağına inanıyoruz. HB dünyasında segmentine geri dönüşünü simgeleyen ve markamızı en iyi şekilde yansıtan bu modeli, aynı zamanda markamızın elektrikli ürün gamındaki yenilikçi vizyonu ile Grande Panda, B-HB dünyasının kompakt, şehirli ve çevreci dinamiklerini bir araya getiriyor.”

Geçtiğimiz yıl 125’inci yıl dönümünü kutlayan FIAT’ın dünyaya tanıtımını gerçekleştirdiği yeni küresel ürün gamının ilk modeli Grande Panda, FIAT markasının İtalyan tasarımı ile sürdürülebilirliği de temsil ediyor. Markanın uzun yıllar liderlik ettiği B segmentinde yer alan Grande Panda, 320 km menzil sunan elektrikli motoru ile Türkiye’de La Prima donanım seviyesi ile lansman dönemine özel 1.399.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

TORİNA'DAN DÜNYAYA

FIAT’ın özgün tasarım çizgisini yansıtan Grande Panda, Torino’daki FIAT Centro Stile (FIAT Tasarım Merkezi) tarafından geliştirildi. Kompakt boyutları, zarif hatları ve özenle tasarlanmış iç mekânıyla model, hem aileler hem de şehir yaşamına uyumlu bir mobilite çözümü sunuyor.

Grande Panda, Stellantis’in Smart Car Platformu üzerinde geliştirilen ilk FIAT modeli olma özelliğini taşıyor. Yakın gelecekte satışa sunulacak yeni model ailesinin öncüsü konumundaki bu “aile aracı”, farklı pazarlardaki kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen esnek, çok yönlü ve enerji verimliliği yüksek bir platformla öne çıkıyor.

FIAT, bu yaklaşım doğrultusunda küresel model ailesini dünyanın her bölgesinde kullanılabilecek, farklı motor seçeneklerini destekleyen Smart Car platformu üzerinde üretmeyi planlıyor. Böylece marka, geniş ürün gamıyla araç geliştirme kabiliyetini güçlendirirken, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerinin farklı gereksinimlerine uyum sağlama potansiyelini artırıyor.

İKONİK PANDA, YENİ NESİL BİR KİMLİK KAZANDI

1980’li yılların klasik Panda modeli, Torino’daki FIAT Centro Stile tasarım merkezinin imzasını taşıyan yepyeni bir karakterle yeniden doğdu.

Yeni Grande Panda, 1,58 metre yüksekliği, 1,76 metre genişliği (aynalar hariç) ve 3,99 metre uzunluğuyla kompakt ama iddialı bir duruş sergiliyor.

Beş kişilik geniş iç hacmiyle konforlu yolculuklar sunan model, İtalyan tasarım anlayışının zarafetini modern bir mühendislikle buluşturuyor. Araç gövdesindeki gümüş renkli çamurluk kavisleri, ön ve arka koruma plakaları ve yumuşak hatlara sahip yüzeyler, hem sağlamlığı hem estetik bütünlüğü öne çıkarıyor. Sade, işlevsel ve güçlü çizgileriyle Grande Panda, FIAT’ın “İtalyanlığın altını çizen” karakteristik tasarım kimliğini geleceğe taşıyor.

GELECEĞE YÖN VEREN DETAYLAR

Grande Panda’nın dış tasarımı, markanın köklerine modern bir dokunuş getiriyor. Gövdede yer alan 3D kabartmalı “PANDA” ve “FIAT” yazıları, aracın özgün kimliğini vurgularken nostaljik bir aidiyet duygusu yaratıyor.

C sütununda kullanılan modern FIAT logosu, klasik dört şeritli logoya geçiş yapan teknolojik baskı sayesinde çağdaş bir estetik oluşturuyor. Ayrıca, 1980’lerin ünlü video oyunlarından esinlenen PXL LED gündüz farları, geçmişin retro havasını bugünün teknolojisiyle harmanlıyor. Modeldeki “X” desenli siyah sütun kaplamalar ve 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, araca güçlü ve sportif bir görünüm kazandırıyor. Tüm bu detaylar, Grande Panda’yı hem şehir yollarında hem de markanın tarihsel çizgisinde dikkat çeken bir simgeye dönüştürüyor.

Grande Panda, FIAT’ın gri otomobil üretmeme politikası olan “No Grey” stratejisini benimseyen ilk modellerden biri. Marka, bu yaklaşımla İtalyan yaşam tarzının enerjisini yansıtan yedi canlı renk seçeneği sunarak araç tasarımına pozitif bir dinamizm katıyor.

Bu renkler yalnızca estetik değil, aynı zamanda FIAT’ın “renkli, keyifli ve pozitif enerjiyle dolu” marka kimliğini de temsil ediyor.

5 KİŞİLİK FERAHLIK VE AKILLI ALAN KULLANIMI

Yeni Grande Panda, geniş iç hacmi ve akıllı kullanım alanlarıyla beş kişi için konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Segment ortalamasının üzerinde omuz genişliği ile dikkat çeken araç, yolculuklarda hem ferahlık hem işlevsellik sağlıyor.

Kabin içindeki 13 litrelik toplam saklama alanı, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına pratik çözümler sunuyor. Türkiye’de satışa sunulan elektrikli versiyonunda yer alan 361 litrelik bagaj kapasitesi, sınıf ortalamasının üzerinde bir hacim sunarak aile kullanımı için ideal hale getiriyor.

EĞLENCELİ, RENKLİ VE AKILLI BİR İÇ MEKAN

FIAT, Grande Panda’nın iç tasarımında markanın eğlenceli kimliğini korurken modern teknolojiyi merkeze alıyor. Multimedya ekranı, gösterge paneli, havalandırma çıkışları ve koltuk döşemelerindeki sarı dikiş detayları, araca enerjik bir atmosfer kazandırıyor.

Ana iç tema, aracın ruhunu tamamlayan Blu Tasmania adlı özel mavi tonla destekleniyor.

Benzersiz tarzı, FIAT’ın ikonik Lingotto fabrikasının test pistini çağrıştıran 10 inçlik gösterge paneli ve 10,25 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ile birleşiyor.

Aracın ön ve arka farlarında kullanılan kübik desenler, geçmişe gönderme yaparken geleceğe ait bir estetik ortaya koyuyor. Bu detaylar, yeni Grande Panda’nın yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda modern İtalyan tasarımının bir yorumu olduğunu kanıtlıyor.

GÜÇ, SESSİZLİK VE ULAŞILABİLİR TEKNOLOJİ

FIAT’ın yeni küresel ürün ailesinin ilk üyesi olan Grande Panda, markanın gelecekteki vizyonunu temsil eden tamamen elektrikli motor seçeneği ile Türkiye yollarında. Model, FIAT’ın köklü değerlerinden biri olan ekonomiklik ilkesini, sürdürülebilirlik ve yenilikçi teknoloji anlayışıyla birleştiriyor.

Yeni Grande Panda, 44 kWh bataryası ve 83 kW (113 HP) gücündeki e-motoruyla öne çıkıyor.

320 kilometrelik WLTP birleşik menzili, şehir içi günlük sürüşlerden hafta sonu kaçamaklarına kadar her koşulda yeterli performans sunuyor.

Araç, 132 km/s maksimum hıza ulaşırken, 0’dan 50 km/s’ye 4,2 saniyede ve 0’dan 100 km/s’ye 11,5 saniyede hızlanıyor. Güçlü, sessiz ve çevre dostu sürüş karakteriyle Grande Panda, elektrikli mobiliteye adım atanlar için ulaşılabilir bir seçenek haline geliyor.

SINIFININ İLK ENTEGRE ŞARJ KABLOSU İLE PRATİKLİKTE DEVRİM

Grande Panda, sadece performansıyla değil, şarj teknolojisinde getirdiği yeniliklerle de fark yaratıyor.

Model, segmentinde ilk kez entegre edilmiş spiral geri çekilebilir şarj kablosuna sahip.

Bu 4,5 metrelik entegre kablo, aracı şarj ederken hem kolaylık hem de hijyen sağlıyor. FIAT mühendisleri, bu çözümü “Aracı şarj ederken ellerinizi kirletmeyin” ve “Şarj kablosu bagajda yer kaplamasın” prensipleriyle geliştirdi.

Ön kısımda yer alan bu sistem, 7 kW güce kadar AC şarj desteği sunuyor ve yüzde 20’den yüzde 80’e yalnızca 4 saat 20 dakikada dolum sağlıyor. Aracın arka kısmında bulunan 100 kW hızlı şarj portu ise aynı işlemi sadece 27 dakikada tamamlıyor. Böylece Grande Panda, günlük kullanımda ev tipi AC istasyonlardan rahatlıkla şarj edilebilirken, uzun yolculuklarda hızlı şarj noktalarında bekleme süresini minimuma indiriyor.

FIAT, çevreci üretim anlayışını Grande Panda ile yeni bir seviyeye taşıyor. Marka, modelin üretiminde geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanarak sürdürülebilir mobilite vizyonuna somut bir örnek sunuyor.

Her bir Grande Panda’nın üretiminde yaklaşık 140 içecek kartonu geri dönüştürülüyor. Bu kartonların yüzde 80’i geri dönüştürülebilir karton, yüzde 20’si ise genellikle atık olarak ayrılan plastik ve alüminyum bileşenlerden oluşuyor. FIAT, bu atık kısmı geri kazanarak araç içindeki mavi plastik detaylarda kullanıyor.

Bu ekolojik üretim süreci yalnızca çevresel etkileri azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda iç mekândaki mavi plastik yüzeylerde metalik bir parıltı efekti oluşturarak estetik bir katkı da sağlıyor.

BAMBU VE TEKNOLOJİ BULUŞMASI

Yeni Grande Panda, sürdürülebilir malzeme kullanımını iç tasarımda da ileri bir seviyeye taşıyor.

Türkiye’de satışa sunulan La Prima versiyonu, FIAT’ın çevreci yaklaşımını temsil eden BAMBOX Bamboo Fiber Tex® kaplama ile donatıldı.

Bu özel malzeme, yüzde 33 oranında gerçek ve saf bambu liflerinden üretiliyor.

Hem dokusuyla hem de görünümüyle doğal zarafeti yansıtan BAMBOX kaplama, otomotiv endüstrisinde doğa dostu malzeme kullanımının öncülerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu detay, FIAT’ın yalnızca teknolojik dönüşüm değil, çevresel sorumluluk konusundaki kararlılığını da gözler önüne seriyor.

Grande Panda’nın elektrikli versiyonu Türkiye’de en zengin donanım seviyesi olan “La Prima” konfigürasyonuyla satışa sunuluyor. Bu özel versiyon, hem sürüş keyfini hem de güvenliği artıran gelişmiş teknolojik özelliklerle donatılmış durumda.

“La Prima” paketinde, ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri), otomatik klima, 10 inçlik dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto destekli 10,25 inç bilgi-eğlence ekranı standart olarak sunuluyor. Buna ek olarak, Piksel LED gündüz sürüş farları, LED teknolojili ön farlar ve arka LED lambalar, modern tasarımı tamamlayan detaylar arasında yer alıyor.

Modelde ayrıca ön park sensörleri, geri görüş kamerası ve kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi bulunuyor. Bu özellikler, hem sürüş güvenliğini hem de konforu artırarak “La Prima” versiyonunu sınıfında öne çıkarıyor.

İTALYAN ZARAFETİYLE DONATILMIŞ PREMİUM İÇ MEKAN

Grande Panda La Prima, dış görünümündeki modern çizgileri iç mekânda da sürdürüyor. Kabin tasarımında yüksek kaliteli kumaşlar ve FIAT’ın doğa dostu yaklaşımını yansıtan “BAMBOX Bamboo Fiber Tex®” kumaşı kullanılıyor.

Bu yenilikçi kumaş, sürdürülebilir üretim anlayışını vurgularken, FIAT’ın otomotiv endüstrisinde çevreye duyarlı malzemeleri entegre etme konusundaki kararlılığını da gösteriyor. Yolcular için konforlu bir yaşam alanı sunan kabinde, 60/40 oranında katlanabilir koltuklar, oturma ve bagaj alanını daha esnek bir şekilde kullanma olanağı sağlıyor.

Ayrıca, daha fazla rahatlık için kol dayama ünitesi, kaplamalı gösterge paneli ve iç mekâna zarafet kazandıran tasarım detayları da standart donanımda yer alıyor. Elektrikli, ısıtmalı ve otomatik katlanabilir yan aynalar, hem konfor hem güvenlik açısından sürücülere önemli avantajlar sunuyor.

La Prima versiyonu, dış tasarımda da dikkat çekici detaylarla öne çıkıyor.

17 inç alaşım jantlar, tavan rayları ve karartılmış arka camlar, Grande Panda’ya hem dinamik hem de zarif bir görünüm kazandırıyor. Bu unsurlar, aracın şehir içi kullanımdaki modern çizgilerini tamamlayarak FIAT’ın “stil ve işlevsellik” anlayışını güçlendiriyor.

SÜRÜŞE AKIL KATAN SİSTEMLER

Yeni FIAT Grande Panda, sürücülerine güvenli ve rahat bir deneyim sunmak amacıyla kapsamlı Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) ile donatıldı. La Prima donanımında standart olarak sunulan güvenlik özellikleri arasında ön-arka park sensörleri ve geri görüş kamerası yer alıyor.

Sürüş destek sistemleri kapsamında; Hız Sabitleyici, Hız Sınırlayıcı, Sürücü Yorgunluk Uyarısı, Aktif Güvenlik Fren Sistemi ve Şerit Takip Asistanı bulunuyor. Bunlara ek olarak, sistem tehlike uyarıları, hız sınırı bilgileri ve sürücü dikkat uyarılarını anlık olarak ileterek güvenli sürüşü destekliyor.

Ayrıca, kapılar veya bagaj açık bırakıldığında devreye giren uyarı sistemi, sürüş öncesinde tüm unsurların güvenli biçimde kapatılmasını sağlıyor. Bu özelliklerle Grande Panda, FIAT’ın “akıllı güvenlik” anlayışının yeni temsilcisi olarak konumlanıyor.

Yeni Grande Panda, 44 kWh batarya kapasitesi ve 83 kW (113 HP) gücündeki elektrikli motoruyla 320 kilometrelik (WLTP birleşik çevrim) menzil sunuyor. Bu özellikleriyle şehir içi kullanımlarda ekonomik bir alternatif olmanın yanı sıra, uzun yolculuklarda da istikrarlı performans sağlıyor.

Grande Panda, lansmana özel olarak 1.399.900 TL’den başlayan fiyatlarla FIAT showroomlarında satışa sunuldu. Model, elektrikli araç dünyasına adım atmak isteyenler için hem teknoloji hem de konforu bir arada sunan güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor.