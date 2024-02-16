Hyundai i10 şubat ayı fiyatları çok ucuz! Bakın ne kadar oldu

Sıfır otomobil alacak vatandaşları ilgilendiren haber geldi. Hyundai i10 şubat ayı fiyatları çok ucuzladı. Peli fiyatları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Hyundai i10 şubat ayı fiyatları çok ucuz! Bakın ne kadar oldu

Hyundai'nin çok satan araba modelinin şubat ayı fiyatları piyasayı zorluyor. Hyundai i10 Şubat ayı fiyatları 780 bin liradan başlıyor. Sıfır araç alacak vatandaşlar bu habere ilgi duyuyor. Bakın Hyundai i10 şubat ayı fiyatları ne kadar oldu...

HYUNDAİ İ10 ŞUBAT AYI FİYATLARI

Hyundai i10 şubat ayı fiyatları çok ucuz! Bakın ne kadar oldu - Resim : 1

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 780 bin TL

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 830 bin TL

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 850 bin TL

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 910 bin TL

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# Hyundai
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