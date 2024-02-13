İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Uzman isim tarih verdi: "Fiyatlar cazip hale gelebilir"

Kredi faizlerinin yükselmesinin ardından ikinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel mart ayını işaret ederek "Fiyatlar tekrar cazip hale gelebilir" değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel Milliyet'e konuştu. Ertemel, “İkinci el otomobil piyasasında bir süredir var olan durağan süreç halen etkisini sürdürüyor. Piyasayı etkileyen krediye erişim zorlukları ve yüksek oranlar haricinde, sıfır otomobilde sağlanan indirim ortamı ilgiyi bu pazara çektiğinden, kullanıcı tercihi sıfır otomobile kaymış durumda. Yeni yıl ile birlikte sıfır otomobil fiyatlarının bir miktar arttığını görüyoruz." dedi.

Ertemel şu ifadeleri kullandı:

"İkinci el pazarında ise düşük talep sebebiyle indirimli fiyatlar halen sabit seyrini koruyor. Zaman zaman araç sahipleri yüksek fiyatlar talep etse de, alıcı bulabilen reel fiyatların cazip olduğunu söylemek mümkün. İkinci el otomobil fiyatları sıfır fiyatından referans alınarak belirleniyor. Etiket fiyatlarında %2-%3’lük cüzi bir artış görülse de alıcı bulabilen reel fiyatlar halen sabit durumda. Ocak ayı sıfır otomobil satış adetleri yüksek olmasına rağmen, artan fiyatlar ve sona eren kampanyalar neticesinde mart sonrası sıfır satışlarında daralma bekliyoruz. Bu süreçte artan sıfır fiyatlarına karşılık sabit kalan ikinci el fiyatları, ikinci el otomobili tekrar cazip hale getirebilir. Bu sebeple mart sonrası talebin ikinci ele kayacağı ve piyasamızın tekrar hareketlenmeye başlayacağı kanaatindeyiz. Bu noktada artan talebe istinaden ikinci el otomobilde de bir miktar fiyat artışı görebiliriz."