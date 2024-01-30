Muğla’da araç sayısında artış! Üç ayda 15 bin 173 araç...

2023 Aralık ayı motorlu araç sayılarına göre otomobil 250 bin 320, Minibüs 9 bin 819, Otobüs 4 bin 268, Kamyonet 90 bin 109, Kamyon 11 bin 977, Motosiklet 244 bin 898, özel amaçlı kullanılan araç 2 bin 182 ve traktör sayısı da 40 bin 099 olarak gerçekleşti.