Ordu’da renkli konvoy: 17. Vosvos şenliği coşkuyla başladı!

Ordu’da her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Vosvos Şenliği”nin bu yıl 17’ncisi gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vosvos severler, Altınordu Belediyesi önünde bir araya gelerek görsel bir şölen sundu.

Bu yılki organizasyona yaklaşık 100 vosvos tutkunu katıldı. Renk renk, çeşitli figürlerle süslenmiş klasik Vosvos araçlar, Ordu sokaklarında hem nostalji yarattı hem de şehre turistik bir hava kattı.

BAŞKAN TEPE: “KÜLTÜRÜ YAŞATAN BİR BULUŞMA”

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, şenlik konvoyunu belediye önünde karşıladı. Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Tepe, bu tür organizasyonların kentin sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sunduğunu belirtti.

Tepe, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Vosvos, her görenin yüzünde bir tebessüm oluşturan, çocukluğumuzu hatırlatan, içimizdeki o çocuksu heyecanı her daim canlı tutan bir simgedir. Bizler bu tür faaliyetlerin, kentlerin ruhunu besleyen, kültürünü yaşatan ve toplumsal bağı güçlendiren önemli değerler olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Ordu'nun her sokağında her meydanında kültüre, sanata, spora ve bu gibi özgün etkinliklere yer açmaya devam ediyoruz."

Şenlik kapsamındaki ilk etkinlik şehir turu oldu. Vosvos konvoyu, Ordu şehir merkezinde nostaljik bir tur attı. Renkli araçlar ve klakson sesleriyle süslenen tur, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

Turun ardından katılımcılar, Mesudiye ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi Mesire Alanı’na doğru yola çıktı. Burada kamp etkinlikleriyle şenlik devam edecek.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, 6 Temmuz’da sona erecek olan etkinliğin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.