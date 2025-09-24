Otomotiv dünyası yasta: “Miata’nın babası” Tom Matano hayatını kaybetti

Otomobil tutkunlarının “Miata’nın babası” olarak tanıdığı Tsutomu “Tom” Matano’nun vefat haberi, otomotiv sektöründe derin bir üzüntü yarattı. Japonya doğumlu tasarımcı, özellikle Miata’nın ruhunu ve sade güzelliğini yansıtan çizimleriyle hafızalara kazındı.

Mazda’nın eski baş tasarımcısı olan Matano, kariyerinde General Motors ve BMW gibi dev firmalarda da görev aldı. Ancak onu ölümsüzleştiren, 1980’lerin sonlarında sahneye çıkan Mazda MX-5 Miata oldu. Dünya çapında milyonlarca hayran kazanan bu ikonik modelin doğuşunda liderlik eden Matano, otomotiv literatürüne adını efsane olarak yazdırdı.

RX-7 VE SAF SÜRÜŞ FELSEFESİ

Miata’nın yanı sıra Matano, Mazda’nın bir başka efsanesi olan döner motorlu RX-7’nin üçüncü nesil modelinin geliştirilmesinde de kilit rol üstlendi. Tasarım anlayışını anlatırken sıkça dile getirdiği “sürücüyle bütünleşen” felsefesi, onun imzası haline geldi. Bu yaklaşım, yalnızca MX-5’i zamansız bir klasik haline getirmekle kalmadı, aynı zamanda RX-7’yi de spor otomobil tarihinin unutulmazları arasına soktu.

Otomotiv sektöründen emekli olmasına rağmen, Tom Matano tutkusu ve bilgisini genç nesillere aktarmayı sürdürdü. San Francisco’daki Otomotiv Tasarımı Okulu’nun başına geçen usta tasarımcı, yeni nesil mühendis ve tasarımcıların yolunu açtı.