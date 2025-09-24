Otomotiv dünyası yasta: “Miata’nın babası” Tom Matano hayatını kaybetti

Otomotiv dünyasının efsane ismi ve Mazda MX-5 Miata’nın tasarımcısı Tsutomu “Tom” Matano, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Tasarım dünyasında iz bırakan Matano, sadece Miata’nın değil, pek çok ikonik aracın da arkasındaki vizyoner isim olarak kabul ediliyordu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Otomotiv dünyası yasta: “Miata’nın babası” Tom Matano hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Otomobil tutkunlarının “Miata’nın babası” olarak tanıdığı Tsutomu “Tom” Matano’nun vefat haberi, otomotiv sektöründe derin bir üzüntü yarattı. Japonya doğumlu tasarımcı, özellikle Miata’nın ruhunu ve sade güzelliğini yansıtan çizimleriyle hafızalara kazındı.

Mazda’nın eski baş tasarımcısı olan Matano, kariyerinde General Motors ve BMW gibi dev firmalarda da görev aldı. Ancak onu ölümsüzleştiren, 1980’lerin sonlarında sahneye çıkan Mazda MX-5 Miata oldu. Dünya çapında milyonlarca hayran kazanan bu ikonik modelin doğuşunda liderlik eden Matano, otomotiv literatürüne adını efsane olarak yazdırdı.

RX-7 VE SAF SÜRÜŞ FELSEFESİ

Miata’nın yanı sıra Matano, Mazda’nın bir başka efsanesi olan döner motorlu RX-7’nin üçüncü nesil modelinin geliştirilmesinde de kilit rol üstlendi. Tasarım anlayışını anlatırken sıkça dile getirdiği “sürücüyle bütünleşen” felsefesi, onun imzası haline geldi. Bu yaklaşım, yalnızca MX-5’i zamansız bir klasik haline getirmekle kalmadı, aynı zamanda RX-7’yi de spor otomobil tarihinin unutulmazları arasına soktu.

Otomotiv sektöründen emekli olmasına rağmen, Tom Matano tutkusu ve bilgisini genç nesillere aktarmayı sürdürdü. San Francisco’daki Otomotiv Tasarımı Okulu’nun başına geçen usta tasarımcı, yeni nesil mühendis ve tasarımcıların yolunu açtı.

Döviz kurlarında son durum: 1 Dolar ve 1 Euro kaç TL?Döviz kurlarında son durum: 1 Dolar ve 1 Euro kaç TL?Ekonomi
En çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttıEn çok hangi banka kazandırıyor? 32 günlük mevduatta 400 bin TL’nin aylık geliri şaşırttıEkonomi
mazda
Günün Manşetleri
Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki
Doluluk oranı yüzde 1’e düştü
YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu
İstanbul merkezli 19 ilde dev operasyon
Soyer ve CHP İzmir il başkanı için karar çıktı
24 Eylül'de hava nasıl olacak?
ABD ile müzakere milli menfaatlerimize hiçbir katkı sağlamaz
Trump BM Genel Kurulu’nda konuştu
Bahçeli’den İsrail uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda konuşuyor
Çok Okunanlar
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)
En çok hangi banka kazandırıyor? En çok hangi banka kazandırıyor?
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek 25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek
24 Eylül 2025 benzin ve mazot fiyatları: Akaryakıta zam var mı? 24 Eylül 2025 benzin ve mazot fiyatları: Akaryakıta zam var mı?
YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu