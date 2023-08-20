Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları belli oldu!

Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerin ücretleri açıklandı! Hangi marka araçlar ne kadar ucuz? En ucuz elektrikli araba hangisi? İşte merak edilen Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları listesinin ayrıntıları...

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları belli oldu!
Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları belli oldu!
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Elektrikli otomobil fiyatları ne kadar? Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araç hangisi? Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları ne kadar? Elektrikli araba piyasasına bakıldığında Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil fiyatının 1 milyon liraya kadar yaklaştığı görülüyor. Dacia'nın Spring modeli, piyasada 969 bin liradan alıcı buluyor.

TÜRKİYE'DE SATILAN EN UCUZ ELEKTRİKLİ ARABA FİYATLARI

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları belli oldu! - Resim : 1

İşte Türkiye'deki satışı yapılan en ucuz elektrikli arabaların fiyat listesi!

10. sırada Citroen e-C4 X yer alıyor. Fiyatı ise 1 milyon 479 bin 700 lira.

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları belli oldu! - Resim : 2

9. sırada da yine bir Citroen modeli var. Citroen C4 model aracın fiyatı 1 milyon 428 bin 900 lira seviyesinde. 

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları belli oldu! - Resim : 3

Mini Cooper SE'nin liste fiyatına baktığımızda 1 milyon 418 bin 351 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları belli oldu! - Resim : 4

7'nci sırada Renault yer alıyor. Zoe'nin güncel fiyatı ise 1 milyon 337 bin 900 lira seviyesinde. 

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları belli oldu! - Resim : 5

Listede 6. sırada Fiat var. 500e modelinin güncel satış fiyatı 1 milyon 337 bin 900 lira. 

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları belli oldu! - Resim : 6

Yerli ve milli aracımız TOGG listede 5'inci sırada yer alıyor. T10X modelinin fiyatı 1 milyon 227 bin 500 lira.

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları belli oldu! - Resim : 7

Opel Corsa elektrikli modeli ise 1 milyon 226 bin 900 liralık fiyatı ile 4. sırada. 

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları belli oldu! - Resim : 8

MG markasının MG4 model aracı ise 1 milyon 209 bin TL'den satılıyor.

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları belli oldu! - Resim : 9 

Geçen aylarda ülkemize gelen Leapmotor T03, listede 2. sırada ve güncel fiyatı 995 bin lira.

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları belli oldu! - Resim : 10 

Listede ilk sırada ise Dacia Spring var. Fiyatı 969 bin lira.

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba fiyatları belli oldu! - Resim : 11

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