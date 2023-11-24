Artık Pencereleriniz Buğulanmayacak! Pencerelerinizin Buğulanmaması İçin Mutlaka Bunları Deneyin

Özellikle mutfaklarımızda çok sık rastladığımız bu durum, evdeki sıcak havanın dışarıdaki soğuk havayla çarpışıp ve yoğuşmasıyla oluşur. Buğulanma ve lekelenmelere son verecek yöntem ise çok basit...

Pencerelerin Buğulanmasına Karşı Nasıl Önlemler Alınabilir?

Saç kurutuma makinesi, buğulanma için en etkili yöntemdir. Pencerenin cam bölmelerine sıkışan nemi anında çözer ve buğulanmayı ortadan kaldırır. Düşük ısı derecesinden çalıştıracağınız saç kurutma makinesi uzun bir süre camlarınızın buğulanmasını engelleyecektir.

Aynı zamanda camların terlememesi için yapılması gereken bir diğer yöntem ise camları sildikten sonra eve hava aldırmalısınız.