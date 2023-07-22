Avuç içi çizgilerine dikkat! Kalp çizgisi yaşayacağınız hastalıkları ele veriyor

Çoğu kişi farkında değil ancak avuç içindeki çizgiler çok büyük sırlar içerir. Kalp çizgisi olarak adlandırılan çizginin baş parmağa doğru gidiş şekli karakterinizden yaşayacağınız hastalıklardan karakterinize kadar ortaya çıkartıyor. Çizgilerin oluşum şekli vücudun yapısını ve bağışıklık sistemini gösterir.

Duygularınız ve karakterleriniz hakkında kısa sürede bilgi edinmek için avuç içindeki çizgilerin şeklini ve anlamını gelin beraber inceleyelim.

AVUÇ İÇİ ÇİZGİLERİNİN ANLAMLARI

1. Kalp çizgisi orta parmağınızın altından başlıyorsa bu sizin lider bir sıfata yükseleceğiniz anlamına gelir. Yaptığınız her konu da hırslı, bağımsız ve zeki birisiniz. Ayrıca her ilişki de açık, net ve kesin kararlar alabilme becerisine sahipsiniz. Etrafa karşı biraz soğuk bir kişiliğiniz var. Genellikle mide ve bağırsak hastalıklarını yaşamaya yatkınsınız.

2. Kalp çizginiz orta ve işaret parmaklarınızın arasından başlıyorsa aşırı düşünceli ve samimi bir kişiliğiniz var demektir. Başkalarını düşünmeden edemiyorsunuz. Mantık ve kalp arasında dengeyi çok iyi koruyorsunuz. Sorunlar konusunda sağduyunuz yüksektir. Baş ağrısı ve sinüzit yaşama eğiliminiz var.

3. Kalp çizginiz işaret parmağınızın altından başlıyorsa siz tam bir aşk insanısınız. Yaşam tarzınız her şeyiniz idealist olduğunuzu da gösteriyor. Yaşadığınız her olayı inceledikten sonra yaşayacağınız duyguya siz karar veriyorsunuz. Kemik ve kas ağrılarını sıklıkla yaşarsınız.

4. Kalp çizginiz, işaret parmağınızın ve baş parmağınızın arasında kavis çiziyorsa oldukça sabırlı, yardımsever, şefkatli, iyi kalpli ve daima iyi niyetli birisiniz. Bu yüzden kalbiniz çok sık kırılıyor. Hassas bir bağışıklık sisteminiz var.