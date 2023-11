Baharatlarınızı Yanlış Kullanıyor Olabilirsiniz! İşte Baharatların Doğru Kullanım Alanları!

Baharatları mutfağımızda ve yemeklerimizde oldukça sık kullanırız. Peki, baharatların ne işe yaradığını ve hangi yemekle kullanıldığında maksimum verim sağladığını biliyor muyuz? Birbirinden güzel baharatların kullanım alanlarını sizin için araştırdık! İşte gönül rahatlığıyla yemeklerinizde kullandığınız baharatların doğru kullanım alanları…

Kekik

Kekik, dediğimizde aklımıza ilk olarak et yemekleri gelir. Kekik et yemekleriyle oldukça iyi bir uyum sağlamaktadır. Kırmızı et, tavuk, köfte ve hatta patates yemeklerinize bile ayrı bir zenginlik katarak tadını güzelleştirir. Kekik, muhteşem kokusuyla birçok yemeğe lezzet katmaktadır. Bunun yanında kekik, sebze yemeklerinde, salatalarda ve çeşitli soslarda da sıklıkla kullanılmaktadır.

Karabiber

Karabiber kelimesini duyduğumuz anda bile hapşırma isteği bünyemizde oluşabilir. Karabiber, yoğun kokusuyla çorbaların vazgeçilmez bir parçasıdır. Geniş bir yelpazede bulunan karabiber hemen hemen her yemekle uyum içerisindedir. Et yemeklerinizde, sebze yemeklerinizde, özellikle sabah kahvaltısındaki yumurtanın üzerinde ve hatta makarna ve pilavların üzerinde bile karabiberi kullanabilirsiniz.

Kimyon

Kimyon, daha çok Orta Doğu ve Hint mutfaklarında sıklıkla kullanılan bir baharat çeşididir. Yemeklerinize ayrı bir lezzet katmak istiyorsanız kimyonu kullanabilirsiniz. Kimyon özellikle, sebze ve et yemeklerinde, köfte harçlarında, çeşitli pilavlarda ve çorbalarda kullanılan ve girdiği her yemeğe ayrı bir lezzet katan baharat çeşididir.

Nane

Nane, kuşkusuz kokusuyla herkesi cezbeden ve hem taze olarak hem de kuru olarak tüketilen bir baharat çeşididir. Nane; salatalarda, yoğurt mezelerinde, cacıkta, çorbalarda ve et yemeklerinde sıkça kullanılan bir baharattır. Girdiği her yemeğe farklı bir lezzet katan nanenin aynı zamanda ferahlatan bir etkisi de bulunmaktadır. Özellikle de taze fasulye yemeğinde çok yakışan nane, içeceklerde ve tatlılarda da kullanılabilir.

Pul Biber

Pul biber dediğimizde aklımıza ilk gelen acı hissi ve ağzımızın yanmasıdır. Yemeklere hafif bir acılık katan pul biber; et yemeklerinde, sebze yemeklerinde, çorbalarda, makarnalarda, çeşitli soslarda ve hatta bazı mezelerin üzerine yakılarak servis edilmektedir. Pul biber, oldukça sık tüketilen ve sevilen bir baharat türüdür. Pul biber, girdiği her yemeğe ayrı bir dokunuş ekler ve lezzet katar.

Tarçın

Tarçın, muhteşem kokusuyla insanı kendine bağlayan ve genel olarak tatlılarda kullanılan bir baharat türüdür. Daha çok keklerde, kurabiyelerde, tatlılarda, sıcak içeceklerde sıklıkla kullanılır. Tarçının en çok yakıştığı besin ise sahleptir. Aynı zamanda tarçın zayıflama kürlerinde yoğurtla birlikte de oldukça sık tüketilir. Tarçının hoş aroması ve kokusu girdiği her şeye ayrı bir lezzet katmaktadır.

Zencefil

Zencefil, yine keskin kokusuyla bilinen ve daha çok Asya mutfağında kullanılan bir baharat türüdür. Çorbalarda, sebzeli yemeklerde ve et yemeklerinde hatta tatlılarda bile kullanılarak girdiği yemeklerin içerisinde ferahlatıcı ve alışılmışın dışında bir tat bırakır. Aynı zamanda zencefil antioksidan bakımından oldukça güçlü olmasıyla bağışıklık iksirlerinde de oldukça sık kullanılır. Unutmamak gerekir ki yoğurt kürlerinin de vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.