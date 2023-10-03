Böceklenmiş Pirinçleri Sakın Çöpe Atmayın!

Dünya genelinde en sık kullanılan besinlerden biri olan pirinç nem nedeniyle en sık böceklenen yemektir. Cam kavanozlarda bile böceklenen pirinç yüksek miktarda kalsiyum ve lif barındırır. Pirinçler sert gibi dursalar da en ufak bir nemlenmede hemen lavra böceklerine neden olur. Peki böceklenmiş pirinçler hemen çöpe mi atılmalı? Hayır asla atmayın işte pirinçleri böceklerden ayıracağınız yöntem!

Böceklenmiş Pirinçleri Çöpe Atmayın!

Pirinçleri demir bir tepsinin üzerine dökün ve balkon teras gibi bir yerde masanın üzerine koyun. Güneşli bir gün seçmelisiniz. Bu böcekler güneşten ve sıcaklıktan rahatsız olacaklarından hızla oradan uzaklaşacaklardır. Bunun yanı sıra fön makinesinin sıcak kısmıyla da müdahale edebilirsiniz.

Böcekleri tek tek ayıklamak da bir çözüm ancak akabinde pirinçleri yeninden yıkayın ve yine yukarı da anlattığımız işlemi uygulayın. Sulu bir ortamda yetiştiklerinden hızla lavra böcekleri artacağından bu konu da çok dikkatli olmalısınız.

Pirinçler Nasıl Muhafaza Edilir?

Pirinçleri nem oranı ve sıcaklığı yüksek yere sakın koymayın. Çünkü burada yüksek oranda böcek oluşur. Bunun yerine gölge ve orta düzeyde bir ortamda muhafaza edin. Pirinçlerin içine bir tutam kaya tuzu ekleyin. Tuz, pirinçlerin sodyum oranını artırarak böceklenmesini engeller.