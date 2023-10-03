Böceklenmiş Pirinçleri Sakın Çöpe Atmayın!

Nemden kaynaklı böceklenen pirinçler ya da genel bakliyatları çöpe atmadan önce haberimizi okumanızı tavsiye ediyoruz. Pirinçleri yeniden kullanmayı ve böceklerden sonsuza denk kurtulacaksınız. İşte böceklenmiş pirinçleri temizlemenin yolları...

Böceklenmiş Pirinçleri Sakın Çöpe Atmayın!
Böceklenmiş Pirinçleri Sakın Çöpe Atmayın!
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Dünya genelinde en sık kullanılan besinlerden biri olan pirinç nem nedeniyle en sık böceklenen yemektir. Cam kavanozlarda bile böceklenen pirinç yüksek miktarda kalsiyum ve lif barındırır. Pirinçler sert gibi dursalar da en ufak bir nemlenmede hemen lavra böceklerine neden olur. Peki böceklenmiş pirinçler hemen çöpe mi atılmalı? Hayır asla atmayın işte pirinçleri böceklerden ayıracağınız yöntem!

Böceklenmiş Pirinçleri Çöpe Atmayın!

Pirinçleri demir bir tepsinin üzerine dökün ve balkon teras gibi bir yerde masanın üzerine koyun. Güneşli bir gün seçmelisiniz. Bu böcekler güneşten ve sıcaklıktan rahatsız olacaklarından hızla oradan uzaklaşacaklardır. Bunun yanı sıra fön makinesinin sıcak kısmıyla da müdahale edebilirsiniz. 

Pirinçlerin böceklenmemesi için

Böcekleri tek tek ayıklamak da bir çözüm ancak akabinde pirinçleri yeninden yıkayın ve yine yukarı da anlattığımız işlemi uygulayın. Sulu bir ortamda yetiştiklerinden hızla lavra böcekleri artacağından bu konu da çok dikkatli olmalısınız. 

Pirinç nasıl muhafaza edilir

Pirinçler Nasıl Muhafaza Edilir?

Pirinçleri nem oranı ve sıcaklığı yüksek yere sakın  koymayın. Çünkü burada yüksek oranda böcek oluşur. Bunun yerine gölge ve orta düzeyde bir ortamda muhafaza edin. Pirinçlerin içine bir tutam kaya tuzu ekleyin. Tuz, pirinçlerin sodyum oranını artırarak böceklenmesini engeller. 

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