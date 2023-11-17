Çamaşırlar Elde Nasıl Yıkanır? Çamaşırlarınızı Elinizde Pratik Şekilde Yıkayabilirsiniz!

En sevdiğiniz gömleğiniz veya en sevdiğiniz pantolonunuzu uzun bir süre giymiş olabilir ve çamaşır makinesini çalıştıracak kadar kirli kıyafetiniz birikmemiş olabilir. Kirlenmiş şekildeki en sevdiğiniz giysileri özel günlerde giymek için çamaşır makinesini çalıştırmak için beklemenize gerek yok elinizde pratik şekilde kıyafetlerinizi yıkamayı öğrendiğiniz zaman bu sizin fazla vaktinizi almayacak ve özel günlerinize istediğiniz şekilde gidebileceksiniz. Çamaşırlar elde nasıl yıkanır, bunu araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik.

BİLMENİZ GEREKENLER

• Giysileri 30 dakika boyunca 1 yemek kaşığı (15 ml) bebek şampuanı veya saç kremi ile karıştırılmış ılık suda bekletin. Bu işlem pamuk ve yün gibi dokuma kumaşlar için de geçerlidir.

• Giysiyi sıkın ve fazla suyu çıkarmak için büyük bir havlunun içinde yuvarlayın.

• Kumaşı elinizle hafifçe gerin ve şeklini koruması için tartın.

• Giysilerinizin orijinal şekline geri dönmesi için kurumaya bırakın.

A. ÇEKMEYEN DOKU KUMAŞI

1. LAVABONUZU SU İLE DOLDURUN

Gerdireceğiniz giysileri suya batıracak kadar ılık su ekleyin. Suyun oda sıcaklığında veya oda sıcaklığından biraz daha sıcak olduğundan emin olun, böylece kumaştaki lifleri rahatlatır[1].

Soğuk su kullanmaktan kaçının çünkü soğuk su kumaş liflerinin büzülmesine neden olarak esnemelerini zorlaştırır. Aşırı sıcak su da giysileri büzüştürebilir ve zarar verebilir, bu nedenle onu da kullanmaktan kaçının.

Pamuk, yün ve kaşmir giysiler dahil olmak üzere örme giysiler bu yönteme diğer kumaş türlerinden daha iyi yanıt verir. İpek, suni ipek veya polyester gibi daha sıkı dokumalara sahip kumaşlar bu kadar kolay yeniden şekillenmeyebilir.

2. BEBEK ŞAMPUANI VEYA SAÇ KREMİ EKLEYİN

Kullandığınız her 950 mL su için yaklaşık 1 yemek kaşığı (15 mL) bebek şampuanı veya saç kremi ekleyin. Saç kremi veya şampuanı suya tamamen karışana kadar karıştırın.

Yumuşak şampuanlar ve saç kremleri giysilerdeki liflere zarar vermeden onları rahatlatır. Ürünü saçınızda kullanmayacaksanız, sevdiğiniz bir giysi üzerinde riske atmayın.

Normal şampuan, saç kremi veya bebek şampuanı ile aynı yumuşatıcı maddelere sahip değildir, bu nedenle giysilerinizin büzülmesini önlemeye yardımcı olmaz.

3. GİYSİLERİNİZİ 30 DAKİKA SUDA BEKLETİN

Büzüşmüş giysilerinizi tamamen suya daldırın. Kumaşın yumuşaması için giysilerinizi en az 10 dakika bekletin. Daha uzun süre bekletmek giysilerinize zarar verebileceğinden 30 dakika sonra giysilerinizi sudan çıkarın.

Bir gömleği esnetiyorsanız, yeniden şekillendirmeye başlamak için su altında kumaşı hafifçe çekmeyi deneyin.

4. FAZLA SUYU ÇIKARMAK İÇİN SIKIN

Giysilerinizi gevşek bir top haline getirin. Fazla suyun damlaması için giysilerinizi nazikçe sıkın. Liflere zarar verebileceğinden giysilerinizi bükmekten veya sıkmaktan kaçının.

Saç kremi veya şampuanı durulamaktan kaçının çünkü giysilerinizdeki lifleri hala rahatlatmaktadır. Şampuanı yıkamadan önce yeniden şekillendirmeyi bitirene kadar bekleyin

5. YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN ELİNİZLE GERİN

Giysiyi esnetmeye başlamak için ikinci bir kuru havlunun üzerine alın. Nemli giysinizin dar gelen kenarlarını çekiştirin. Kumaşın liflerine zarar vermemek için kumaşı çekiştirirken nazik olun. Giysiyi orijinal şekline mümkün olduğunca yaklaştırmaya çalışın.

Giysinizin olması gereken doğru boyut ve şekli ölçmenin daha doğru bir yolu için, benzer boyutta bir giysi bulun ve ana hatlarını parşömen kağıdına çizin. Ardından, büzülmüş giysiyi gererken taslağın üzerine yerleştirin.

Giysiyi esnetmekte zorlanıyorsanız, ütünün buhar ayarını kullanın. Ütüyü germeniz gereken alanın üzerinde tutun ve buhar düğmesine basın. Buhar lifleri yumuşatır, böylece daha kolay hareket ederler.

6. HAVADA KURURKEN GİYSİLERİNİZİ SABİTLEYİN

Giysinizin bir bölümünü doğru şekle getirmeyi bitirdiğinizde, kumaşın üzerine bir kitap, kağıt ağırlığı veya ağır bir kupa koyarak yerinde kalmasını sağlayın. Her bir bölümü esnettikten sonra giysinizin üzerine, giysiniz bunlarla kaplanana kadar ağırlıklar yerleştirin. Aynı şekilde kalması için giysinizi tamamen kurumaya bırakın.

Alternatif olarak, giysiyi mandallarla yerinde tutun.

Şeklini koruyup korumadığını kontrol etmek için giysinizi her 30 dakikada bir kontrol edin. Herhangi bir ayarlama yapmanız gerekiyorsa kenarlarından çekin ve giysilerinizi tekrar tartın.

Bunun yerine kurumalarına yardımcı olmak için giysilerinizi asmayı deneyin. Giysiniz hala biraz ıslak olduğunda, yerçekimi ağırlığı aşağı çeker ve kumaşı hafifçe esnetebilir.

7. GEREKİRSE TEKRARDAN YIKAYIN VE KURUTUN

Kıyafetiniz kuruduğunda, yeterince esneyip esnemediğini görmek için üzerinizde deneyin. Eğer uyuyorsa, saç kremini veya bebek şampuanını yıkamadan giysiyi hemen giyebilirsiniz. Giysileriniz hala yeterince esnememişse, işlemi tekrarlamayı deneyin.

Giysilerinizin saç kremi veya şampuandan aldığı hissi beğenmezseniz, giysinizi normalde yaptığınız gibi elde yıkayın.

B. YÜN GİYSİLERİN GERDİRİLMESİ

1.BİR LAVABOYU ILIK SU İLE DOLDURUN

En az 950 mL ılık su veya giysilerinizi daldırmaya yetecek kadar su dökün. Suyu oda sıcaklığında tutmaya çalışın, böylece kumaşın liflerine zarar vermeden esnetir.

2. 1 YEMEK KAŞIĞI BORAKSI VEYA BEYAZ ŞARAP SİRKESİ KARIŞTIRIN

Suya 1 yemek kaşığı (25,6 g) Boraks veya 1 yemek kaşığı (15 mL) beyaz şarap sirkesi ekleyin. Boraksı veya sirkeyi tamamen çözülene veya karışana kadar suda karıştırın.

Boraks veya sirkeyi temizleyici olarak kullanmadan önce her zaman suyla seyreltin. Bunları doğrudan giysilere uygularsanız, kumaşa zarar verebilirsiniz.

Damıtılmış beyaz sirke kullanmanızda bir sakınca yoktur ancak beyaz şarap sirkesi giysileriniz üzerinde daha temiz ve nazik olduğundan tercih edilir.

Boraks ve beyaz şarap sirkesi kumaşı yumuşatmaya yardımcı olur, böylece orijinal şekline geri dönmesi daha kolay olur. Alternatif olarak, giysilerinizi yumuşatmak ve esnetmek için sert kimyasallar içermeyen bir yün deterjanı kullanın.

Boraks ve sirke, yün ve kaşmir gibi hayvansal bazlı kumaşlar için en iyi sonucu verir. Pamuk gibi bitki bazlı kumaşlar Boraks ile esneyebilir, ancak sentetikler veya ipek gibi sıkı örülmüş doğal malzemeler üzerinde etkili değildir.

3. BÜRÜZMÜŞ GİYSİYİ 10-30 DAKİKA BOYUNDA SOLÜSYONDA BEKLETİN

Giysilerinizi Boraks veya sirke karışımına daldırın. Liflerin yumuşaması ve daha kolay esneyebilmesi için yün veya kaşmir giysilerinize en az 10 dakika verin. 30 dakika sonra, zarar görmelerini önlemek için giysilerinizi sudan çıkarın.

4. GİYSİDEN OLDUĞUNCA ÇOK SU SIKIN

Giysinizi suyun üzerine kaldırın ve yavaşça bir top haline getirin. Kumaşta sıkışan tüm fazla suyu boşaltmak için giysinizi hafifçe sıkın. Giysi nemli olacak ancak sırılsıklam olmayacak kadar nemi sıkmaya çalışın.

Giysinizi bükmemeye veya sıkmamaya dikkat edin çünkü lifleri aşırı gerebilir veya zarar verebilir ve yeniden şekillendirilmesini zorlaştırabilirsiniz.

Boraks veya sirkenin çalışmasını durduracağı için giysiyi henüz durulamayın. Giysilerinizi tekrar tamamen yıkamak için kumaşı germeyi bitirene kadar bekleyin.

5. GİYSİYİ EN AZ 15 DK KURUMAYA BIRAKIN

Şeklini kaybetmemesi için giysinizi havlu üzerinde düz bir şekilde bırakın. Giysinin şeklini kaybetmeye başladığını fark ederseniz, tekrar germek için kumaşın kenarlarından hafifçe çekin

6. KURUTMA İŞLEMİNİ TAMAMLAMAK İÇİN GİYSİYİ ASIN

Giysinin içine bir askı yerleştirin ve doğrudan ısı veya güneş ışığından uzak, iyi havalandırılan bir alana asın. Tekrar denemeden önce giysiyi tamamen kurumaya bırakın. Giysi yeterince esnemiyorsa, giysilerinizi ıslatmayı ve doğru bedene gelene kadar tekrar esnetmeyi deneyin.

Su kumaşı ağırlaştırıp aşırı esnemesine neden olabileceğinden, yün ve kaşmiri hala çok ıslakken asmaktan kaçının.

Giysi normalde olduğu kadar yumuşak veya pürüzsüz hissettirmiyorsa, sirke veya Boraksı çıkarmak için soğuk suda elde yıkayın.

C. KIRIŞIK KOT PANTALONUNU DÜZELTME

1. KOTONUZA SU PÜSKÜRTÜN VE ELİNİZLE GERİN

Musluktan akan ılık suyu bir sprey şişesine koyun ve kot pantolonunuzun dar gelen yerlerine sıkın. Ardından, kumaşın her iki yanından tutun ve lifleri esnetmek için hafifçe çekin. Ayarlama yapmaya devam etmeniz gerekip gerekmediğini görmek için kotunuzu deneyin.

Bu en iyi küçük çekmelerde işe yarar, bu nedenle kot pantolonunuzu mevcut haliyle giyemiyorsanız etkili olmayabilir.

Sprey şişeniz yoksa, kumaşı musluğunuzun altında hafifçe nemlendirin.

2. KÜVETİNİZİ SU İLE DOLDURUN

Küvetinizi su ile doldurun böylece oturduğunuzda bacaklarınızı örtecek kadar su kalır. Suyun sıcaklığının ılık olduğundan emin olun çünkü soğuk su esnemeyi önler ve sıcak su pantolonunuzun çok fazla esnemesine neden olabilir.

Kullanabileceğiniz bir küvetiniz yoksa, bunun yerine bir lavabo veya kovayı ılık suyla doldurun.

3. KOTUNUZU SUDA 15 DK BEKLETİN

Eğer yapabiliyorsanız, kotunuzu giyin ve kot tamamen suya batacak şekilde suya oturun. Kot pantolonun içine sığamıyorsanız, kendi başına suya koyun. Kot pantolonu en az 10 dakika boyunca veya su soğuyana kadar suyun altında tutmaya çalışın.

Su kot pantolonu yumuşatır ve kumaş liflerinin daha kolay işlenmesini sağlar. Kot pantolonunuzu ıslatırken giydiğinizde hemen esnemeye başlar.

4. KOTUNUZU ELİNİZLE GERİN

Kot pantolon ıslandıktan sonra, henüz giymediyseniz giyin. Liflerin esnemesine yardımcı olmak için etrafta yürüyün, koşun, gerinin ve hatta dans edin. Islak kot giyme hissinden hoşlanmıyorsanız, bir havlunun üzerine düz bir şekilde yatırın ve esnetmek istediğiniz kenarlardan çekin.

Gerilmeye en çok ihtiyaç duyan bölgelere odaklanın. Örneğin, bel bandının ayarlanması gerekiyorsa, belden bükün ve gerin.

5. KOTUNUZU KURUMASI İÇİN ASIN