Çiya Tohumu, Güney Amerika, Guatemala ve Güney Meksika'ya özgü, nane ailesinden bir bitki türüdür. Bu tohum, son yıllarda fonksiyonel besinler arasında popülerlik kazanmış ve "21. yüzyılın tohumu" olarak adlandırılmıştır. Çiya tohumunun düşük kalorisi, yüksek posa, protein ve kalsiyum içeriği, onu güçlü bir besin kaynağı yapar. Ayrıca, yağlı bir tohum olmasıyla omega-3 yağ asitleri, B kompleks vitaminleri, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, çinko, demir ve bakır gibi bir dizi mineral içerir.

Çiya (Chia) Tohumu Neye Yarar? Çiya Tohumu Faydaları ve Tarifleri

Bu süper besin, özellikle kalsiyum açısından zengin olmasıyla dikkat çeker. Çiya tohumu sütten altı kat daha fazla kalsiyum içerir, bu da veganlar, süt ürünlerine duyarlı kişiler, osteoporoz öyküsü olan bireyler ve menopoz sürecindeki kadınlar için ideal bir tercih haline getirir.

Çiya tohumunun sağlık üzerinde birçok faydası bulunmaktadır. Örneğin, bilişsel performansı artırabilir ve kolesterol seviyelerini düşürebilir. Ayrıca antioksidan özelliklere sahip polifenoller içererek serbest radikallerden, yaşlanmanın etkilerinden ve kronik hastalıklardan korumada etkili olabilir.

Diyabet hastalarının çiya tohumunu tüketebileceği belirtilmiştir. Yapılan bir çalışma, günde 37 gram çiya tohumu alımının diyabetli bireylerde sistolik kan basıncını ve kan plazmasındaki C reaktif protein konsantrasyonunu düşürmede etkili olduğunu göstermiştir.

Çiya tohumunun zayıflamaya yardımcı olma potansiyeli de bulunmaktadır. Çünkü bu tohum midede su emerek şişer, uzun süre tokluk hissi sağlar ve bu sayede kilo kontrolüne katkıda bulunabilir.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda çiya tohumunun zararlı etkileri belirlenmemiştir. Ancak, herhangi bir besin maddesinde olduğu gibi, aşırı tüketimde dikkatli olunmalıdır.

Çiya tohumları sıvı ile karıştırılarak tüketildiğinde suyu hızla emer ve jel kıvamına gelir. Bu nedenle salata, puding, smoothie gibi tariflerde kullanılabilir. Ayrıca mısır gevreği, sebzeler, soslar, yoğurt ve pirinçle hazırlanan yemeklerde de kullanımı mümkündür.

Zayıflamak isteyenler veya kabızlık problemi yaşayanlar için lezzetli bir tarif önerisi ise "Bal Kabaklı Çiya Puding"dir. Bu tarif, 2 yemek kaşığı çiya tohumu, 1 su bardağı badem sütü, 1 dilim bal kabağı, 2 adet ceviz ve tarçın içerir. Badem sütü içerisine eklenen çiya tohumları, bir saat boyunca buzdolabında bekletilir. Daha sonra içerisine ezilmiş bal kabağı, tarçın ve ceviz eklenerek karıştırılır. Sonuç olarak, sağlıklı ve doyurucu bir puding elde edilir.

Çiya tohumunun bu kadar zengin besin içeriğiyle birlikte sağlık üzerindeki olumlu etkileri, düzenli ve dengeli bir diyetin önemini vurgular. Ancak, herhangi bir sağlık durumu için yeni bir takviye eklenmeden önce, bir sağlık uzmanına danışmak her zaman önerilir.