Yerküreyi sarsan korkutan felaketlerden biri olan depreme hazırlıklıyken yakalanmak büyük önem taşımakta. Deprem çantası nasıl hazırlanır? İçinde neler olmalı? Sizler için yazdık!

DEPREM DEĞİL TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRÜR! DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR!

Deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir.

Yer kabuğunda bulunan fay hatlarının kırılması veya aktif fayların ani hareketi sonucu açığa çıkan enerjinin sismik dalgalar hâlinde yayılmasıyla meydana gelen depremler fay hatlarının hareketleri, kayaların gerilme ve sıkışma gibi yüksek basınç oluşturan şartlar altında kırılmasıyla meydana gelir. Depremlerin büyüklüğü ölçeğinde 1 ile 9 arasında değerler bulunan Richter ölçeği ile ölçülür. 1'den 3'e kadar olan depremler genellikle hissedilmez. 4'ten 5'e kadar olan depremler hafif hasara neden olabilir. 6'dan 7'ye kadar olan depremler orta hasara neden olabilir. 8 ve üzeri olan depremler ise büyük hasara ve can kaybına neden olabilir. Depremlerin şiddeti ise Mercalli ölçeği ile ölçülür ve bu değer insanların hissettiği deprem şiddetini ölçer. Peki bizi depreme hazırlayan deprem çantası nasıl hazırlanır? Aşağıda yazdık!

DEPREM ÇANTASI HAZIRLAMA YÖNTEMİ

Deprem anında ve sonrasında ihtiyaç duyulabilecek temel malzemeleri içeren bir çanta olan deprem çantasını hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalar:

Deprem çantası, kolay taşınabilir ve hafif olmalıdır.

Deprem çantası, düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Deprem çantası, ihtiyaç duyulan malzemelerle düzenli olarak güncellenmelidir.

DEPREM ÇANTASINDA NELER BULUNMALI

Deprem çantasında bulunması gereken malzemeler şunlardır: