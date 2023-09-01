Eylül ayının sebzeleri hangileri? Eylül ayı sebzelerinin faydaları neler? Eylül ayında hangi sebzeler tüketilmeli?

Eylül ayı, birçok bölgemizde doğanın cömertliğini gösterdiği bir dönemi simgeler. Bu ay, sofralarımıza çeşitli renkler ve lezzetler sunarak sonbaharın yaklaştığını müjdeleyen birçok mevsimsel sebzeyi beraberinde getirir. Kabak, havuç, biber, domates, patlıcan ve mısır gibi sebzeler, Eylül ayında bolca bulunur ve bu lezzetler salatalardan yemeklere, konservelerden turşulara kadar soframızın vazgeçilmez bir parçası haline gelir. Bu doğal nimetlerin Eylül ayında yerel pazarlarda veya çiftliklerde taze ve mevsimine uygun olarak bulunması, sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamak için mükemmel bir fırsattır.

EYLÜL AYININ SEBZELERİ HANGİLERİ? EYLÜL AYI SEBZELERİNİN FAYDALARI NELER? EYLÜL AYINDA HANGİ SEBZELER TÜKETİLMELİ?

BÖRÜLCE

Börülce, Fabaceae ailesine ait bir sebzeyken, Türkiye ve çevresinde yaygın olarak yetiştirilir. Börülce, ince, uzun ve yeşil taneleriyle taze veya kurutulmuş olarak tüketilebilen besleyici bir sebzedir. Genellikle yaz aylarında hasat edilir ve tadı oldukça lezzetlidir.

Börülce, bitkisel protein açısından zengindir ve özellikle vejetaryen veya vegan diyetler için önemli bir kaynaktır. Aynı zamanda folik asit bakımından zengindir, bu da hamilelik döneminde anne ve bebek sağlığı için önemlidir. Ayrıca, düşük kalorili ve doyurucu bir sebzedir, kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

HAVUÇ

Havuç, Apiaceae ailesine ait bir bitki türü olan ve genellikle kök sebzesi olarak bilinen bir sebzeyi temsil eder. Havuçlar, A vitamini kaynağı olan beta-karoten içerdikleri için göz sağlığı, cilt sağlığı ve bağışıklık sistemi için önemlidir.

Ayrıca, lif açısından zenginlerdir ve sindirim sağlığını desteklerler. Havuçlar taze olarak tüketildiği gibi çiğ, haşlanmış, buharda pişirilmiş, rendelenmiş veya püre halinde kullanılabilir ve birçok yemekte kullanılırlar.

MANTAR

Mantarlar doğada yaygın olarak bulunan ve farklı iklimlerde yetişen çeşitli türlerden oluşur. Mantarlar, B vitaminleri (örneğin B2, B3, B5 ve B6), folik asit, demir, potasyum ve selenyum gibi bir dizi vitamin ve mineral içerirler.

Ayrıca, güneş ışığına maruz kaldıklarında kemik sağlığı için önemli olan D vitamini sentezine yardımcı olabilirler. Mantarlar aynı zamanda bitkisel protein açısından zengindir ve özellikle vejetaryen veya vegan diyetler için önemli bir kaynaktır.

DOMATES

Domates, Solanaceae ailesine ait bir meyve türüdür, ancak yaygın olarak sebze olarak kullanılır ve birçok yemekte besin değeri yüksek bir bileşen olarak yer alır. Domatesler, güçlü bir antioksidan olan likopeni içerirler ve bu antioksidan hücresel hasarı azaltabilir ve kansere karşı koruyucu etki sağlayabilirler.

Ayrıca, cilt sağlığı için beta-karoten ve C vitamini içerirler. Domatesler taze olarak tüketildiği gibi çeşitli şekillerde kullanılır, örneğin domates sosu, domates püresi, domates salçası, salata, pizza, makarna sosu, çorba ve daha birçok yemekte kullanılırlar.

PATLICAN

Patlıcan, mor, siyah, beyaz veya yeşil renklerde bulunan bir sebze türüdür ve dünya genelinde farklı yemeklerde kullanılır. Patlıcanlar, C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, potasyon ve folik asit gibi vitaminler ve mineraller içerirler.

İçerdikleri bileşenler kanser riskini azaltabilirler. Ayrıca, potasyum içerikleri ile kalp sağlığını desteklerler ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilirler.

BİBER

Sivri biberler, dolmalık biberler ve kapya biberler gibi çeşitli biberler Eylül ayında taze olarak bulunabilir. Farklı renklerde ve tatlarında olan biberler, antioksidanlar açısından zengindir ve hücresel hasarı azaltabilirler. Kırmızı biberler özellikle likopen gibi güçlü antioksidanlar içerirler. Biberler, A vitamini, B6 vitamini, K vitamini, folik asit, potasyum ve manganez gibi bir dizi vitamin ve mineral içerirler.

LAHANA

Lahana, Akdeniz bölgesine dayanan ve dünya genelinde farklı türleri yetiştirilen besin değeri yüksek bir sebzedir. Lahana, çeşitli yemeklerde kullanılır ve sarmalar, salatalar, lahana dolması, turşular, lahana çorbası ve daha birçok yemekte lezzet verici bir bileşen olarak kullanılır. Lahana aynı zamanda fermente edilerek turşu yapımında da kullanılabilir. Lahana, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sağlığını destekler, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Düşük kalori içeriği ile kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

MISIR

Mısır, insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan bir tahıl türüdür ve birçok farklı biçimde tüketilir. Mısır, karbonhidrat bakımından zengin bir kaynaktır ve enerji sağlayabilir. Ayrıca, magnezyum ve fosfor gibi mineraller içerirler ve kemik sağlığını destekleyebilirler. Mısır, kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir.