İlk 10 güne dikkat dualar geri çevrilmiyor! 2023 Zilhicce orucu ne zaman başlıyor? Zilhicce orucunun niyeti nedir?

2023 yılının din açısından önemli zamanlarından biri de Zilhicce ayıdır. Zilhicce ayı Kurban Bayramı yaklaştıkça hangi gün olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hac ibadetinin yapıldığı bu ayda Zilhicce'nin ilk 10 günü oldukça önemlidir. Yapılan hiç bir dua ve ibadet karşılıksız bırakılmıyor. Hz. Muhammed (sav) Hadisi Şerif'te "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur" müjdesini vermişti. Bu ayda özellikle oruç tutmak ve Allah yolunda salih ameller işlenmesi tavsiye edilir.

2023 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 yılının Zilhicce günü 19 Haziran'da başladı. Bayramın ilk gününe kadar oldukça önemli bir zaman dilimidir. Bu günlerde oruç tutulması tavsiye edilir.

Tutulan oruçların Ramazan ayından sonra tutulacak en hayırlı ve faziletli oruçlardır. Ancak Zilhicce'nin ilk 10 gününün sonları arife ve Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk geldiğinden Peygamber Efendimiz bu iki günde oruç tutulmasını mekhur olduğunu yine Hadisi Şerifi'nde belirtir.

ZİLHİCCE ORUCUNUN NİYETİ VE DUASI NEDİR?

Zilhicce ayı için sahura kalkanların tuttukları orucu belirtmeleri gerekir. Her tutacağınız orucun bir gün öncesinde "Niyet ettim Allah rızası için Zilhicce ayının orucunu tutmaya" demek yeterlidir. Bunun yanı sıra şu duayı okumakta faziletler arasında yer alır:

"Lâ-ilâhe illâ hüve yuhyî ve yumît ve hüve hayyun lâ-yemûtu. Sübhâna'llâhi rabbi'l-'ibâdi ve'l-bilâdi ve'l-hamdü li'llâhi kesîran tayyîben mübâraken 'alâ küllî hâlin. Allâhu ekber kebîran."