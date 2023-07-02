İlk konuşma nasıl başlatılır? İletişim kurmada zorluk çekenlere öneriler

İnsanlığın icatlarından biri olarak kabul edilen konuşma asırlardır aslında en zor eylemdir. Özgüven sorunlarına neden olan ilk konuşma başlatma olayını kolaylaştıracak ve konuşmayı lehinize çevirecek tüyoları sizler için araştırdık. İlk konuşma, iş görüşmesinde, bir topluluğa ya da karşı cinse karşı yapıldığında neredeyse imkansız gibi olur.

Bu durumun nedeni ise korku hormonudur. Korku hormonu vücudu adeta kitler. Beynin sağlıklı düşünmesini zorlaştırarak nerede nasıl konuşulması gerektiği olgunluğunu bozar. Uzmanlar bu durumu kolay hale getirmek için bazı yöntemler tavsiye eder. İşte konuşmayı kolaylaştıracak tüyolar...

İLK KONUŞMA NASIL BAŞLATILIR?

Bir konuşmaya girişmeden önce mesajla ya da yüz yüze olsun öncelikle derin bir nefes alın ve bir parça bitter çikolata yiyin. Bitter çikolata korku hormonunu bastırarak mutluluk hormonun salgılanmasını kolaylaştırır. Bu da sizi rahatlatır.

Yüz yüze olan bir konuşmada kıyafet oldukça önemlidir. Temiz şık ve rahat olması özgüveninizi artırır. Özgüven sorunuz bitince de kendinizden emin cümleler kurmada zorlamayacaksınız.

Konuşma sırasında sık sık susun ve bir kaç yudum su için bu sizi konuşma içerisinde sakinleştirecektir. Suskunluk cümlelerinizi de toplarlar.

Konuşma yapmadan önce nefes kontrolü yapın ve konuşmayı kendi kendinize tekrarlarken ağzınıza tahta kalem koyun. Sesli konuşma her zaman daha faydalıdır.

Konuşmayı yapacağınız kişiye ya da kişilere dair kafanızda etkileyici kodlar yer adinin bu konuşma sırasında onları etki altına alacaktır. Onlar etkiyle sizi dinlerken sizin de özgüveniniz yerine gelecektir.

Karşı cinsle olan ilk konuşmada yapmamanız gereken tek kural olaya çok yakın olarak başlamamaktır. Ancak olabildiğince duygularınızda dürüst ve samimi olun. Bunu anlatırken jest ve mimikleri sıklıkla kullanmanızı tavsiye ederiz.