ATV'nin sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacıların bilgi ve zekalarını sınadığı bir programdır. Program, her hafta milyonlarca izleyici tarafından takip edilmektedir. Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor merak ediliyor. İşte detaylar!

Kim Milyoner Olmak İster Nerede Çekiliyor?

Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor diye soranlar için bu program, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan ATV stüdyolarında çekilmektedir. Stüdyo, Bahçelievler'in merkezinde, Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Kim Milyoner Olmak İster stüdyosu, 1.000 metrekarelik bir alana sahiptir.

Kim Milyoner Olmak İster Stüdyosu Nerede?

Stüdyo, modern bir tasarıma sahiptir ve yarışmacılara rahat bir ortam sunmaktadır. Stüdyoda, yarışmacıların soruları yanıtladıkları bir podium, sunucunun oturduğu bir koltuk ve izleyiciler için bir seyir alanı bulunmaktadır.

Kim Milyoner Olmak İster'e Nasıl Katılırım?

Kim Milyoner Olmak İster'e katılmak için, ATV'nin web sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru formunu doldurarak, yarışmaya katılmak için gerekli ön elemeyi geçebilirsiniz. Ön elemeyi geçen adaylar, yarışmaya davet ediliyor.

Kim Milyoner Olmak İster'in Büyük Ödülü Artırılacak mı?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonunda ödülün 5 milyon TL'ye çıkacağı duyuruldu! Ancak yarışmanın içerisindeki soru sayısı da artırılacak. Yarışmacıların ödül ağacı aynı şekilde devam edecek ve 12. soruyu geçen kişiler 5 milyon TL değerindeki 13. soruya geçecekler. Bu soruyu bilenler tam 5 milyon TL'nin sahibi olacak.

Stüdyo Ne Zaman Kuruldu?

Kim Milyoner Olmak İster stüdyosu, 2006 yılında inşa edilmiştir. Yarışma formatına uygun ve özel bir şekilde tasarlanan stüdyo 2006 yılından beri kullanılmaktadır. Programın şu anki sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'dur. Kenan İmirzalıoğlu'nun maaşı hakkında merak edilenlere dair detaylı haberimizi de okuyabilirsiniz.